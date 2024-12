(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

RIFIUTI, LOREFICE (M5S): SALUTE CITTADINI NOSTRO FARO, INCENERITORE NON È STRADA GIUSTA

Roma, 19 dic. – “Da una parte si cerca di mettere in sicurezza il sito di Malagrotta, dall’altra si pensa a costruire un mega impianto per l’incenerimento dei rifiuti. Solo l’ultima delle tante incongruenze di un governo regionale che giustifica la propria inerzia dietro un Gualtieri cui sono stati dati poteri straordinari. Il solito scaricabarile a seguito del quale noi veniamo estromessi e i cittadini pagano caro i costi delle solite scelte miopi e irrispettose. La Regione, al contrario della narrazione puntualmente falsa che ci viene propinata, ha ampi poteri di intervento, sia in sede propositiva che consultiva. Per tale motivo potrebbe e dovrebbe mettere in atto tutte le iniziative possibili per garantire la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, un tema che per noi è un faro e sul quale non dovrebbero neanche lontanamente esserci colori politici né tantomeno strumentalizzazioni”. Lo dichiara il senatore Pietro Lorefice al margine della presentazione della relazione sui rifiuti di Roma Capitale e il sito di Malgrotta. “Bene che le omissioni di Ama siano state messe in evidenza nella relazione e bene che siano emerse tutte le contraddizioni dell’inceneritore che, oltretutto, hanno intenzione di costruire su un’area su cui esistevano vincoli che sono stati derogati. Su questo la nostra linea è sempre stata e continua a essere chiara: non è questa la strada giusta e non è questa una scelta condivisa da sostenere. Siamo disponibili – conclude Lorefice – per continuare un dialogo e un confronto sul tema, ma non per accettare compromessi o decisioni aprioristiche”.

