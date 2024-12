Rassegna Protagonista il Mandolino XIII ed – Concerto 21/12/2024

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Associazione Ensemble Mandolinistico Estense APS

Nell’ambito della Rassegna

Protagonista il Mandolino

XIII edizione

Rassegna di eventi dedicati al mandolino

Modena, 28 settembre 2024 – 17 maggio 2025

Direzione artistica Roberto Palumbo

ARRIVA IL NATALE!

Concerto dell’Ensemble

Mandolinistico Estense

Andrea Cesare Coronella – Tenore

Christina Minò – Mezzosoprano

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Ensemble Mandolinistico Estense

Stradello San Marone, 15 – 41126 Modena

http://www.mandolinoestense.it

Ensemble Mandolinistico Estense

Sabato 21 dicembre 2024

ore 18,00

Santuario Beata Vergine del Murazzo

INGRESSO LIBERO

IL PROGRAMMA

Johann Pachelbel (1653 – 1706)

Canone in Re Magg.

Anonimo Noel Noel

Placide Cappeau (1808-1877) Adam Adolphe Charles (1803-1856)

O Holy Night

Giuseppe Milanesi (1891 – 1950)

Visioni natalizie – Pastorale

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)

Hark! The herald angels sing

William Kirkpatrick (1838-1921)

Away in a Manger

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Aria Sulla IV corda – dalla Suite III BWV 1068

Anonimo Amazing grace

John Mason Neale (1818-1866) John Stainer (1840 – 1901)

Good King Wenceslas

Arcangelo Corelli (1653 – 1713)

Concerto VIII Fatto per la notte di Natale

Vivace – Grave – Allegro – Adagio – Allegro – Adagio –

Vivace – Allegro – Pastorale

Anonimo Deck the Halls

Anonimo In Dulci Jubilo

Amedeo Amadei (1866 – 1935)

Notte di Natale – Piccola Suite Op. 484

Pifferata – Al Presepio (Notturno) – Alleluia

Ensemble Mandolinistico Estense

Mandolini: Roberto Palumbo, Giacomo Bortolotti, Federico Giglioli,

Bartolomeo Liguori, Eugenio Palumbo, Teresa Sherwin, Valerio Stano, Eleonora Trenti

Mandole: Simona Greco, Fabio Biaggi

Chitarre: Gianluca Procino

Mandoloncello: Enzo Gasparini Casari

Contrabbasso: Mattia Fazio

21 dicembre 2024

Andrea Cesare Coronella

Nato a Napoli nel 1976. Ha studiato all’Accademia del M°Arrigo Pola, quindi ha

proseguito gli studi con Tito Turtura e successivamente con Margherita Guglielmi.

In seguito si è perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena con Carlo Bergonzi e

all’Opera Studio del Verdi Festival con Renata Scotto. Nel 2001 è stato vincitore

assoluto del Concorso del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Si è esibito nei

maggiori teatri italiani, in Giappone a Tokyo e a Kyoto, a Valencia, Madrid e

Salamanca; Nizza e Montecarlo, l’Opera di Malmö, Helsinki, Salonicco, Tel Aviv

e negli Stati Uniti. È stato uno degli ultimi allievi del M° Luciano Pavarotti.

Attualmente si sta perfezionando sotto la guida del M° Cristina Barbieri.

Christina Minò

Mezzosoprano modenese, inizia ad avvicinarsi alla musica sin da bambina

cantando nel coro di voci bianche dell’Istituto Vecchi-Tonelli di Modena. Intraprende

lo studio del violino e poi della viola per diplomarsi successivamente in Canto lirico

presso il Conservatorio Puccini di La Spezia sotto la guida del M°Liliana Muscio.

Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento sotto la guida di personalità come

Mirella Freni e Gloria Banditelli. Nel 2009 debutta a Modena nell’opera barocca

in spagnolo La Purpura de la Rosa di Calderòn De La Barca. È arrivata in finale

ad alcuni concorsi di canto lirico come quello di Treviso nel 2011. Ha ricoperto

ruoli di protagonista in famose Operette riadattate in dialetto modenese (dal

2016 ad oggi) presso la Società del Sandrone di Modena. Le sue capacità vocali

le permettono di spaziare dalla musica sacra alla musica moderna per arrivare

a quella contemporanea. Laureata in Lingue e Culture Europee all’Università di

Modena e in Lettere (Italianistica) a quella di Bologna, specializzata sul Sostegno,

attualmente è Docente presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Lanfranco”

di Modena. Tiene regolarmente concerti con l’Ensemble Mandolinistico Estense.

Ensemble Mandolinistico Estense

orchestra a plettro di Modena diretta dal M°Roberto Palumbo, nasce nel 1997

nell’intento di riproporre l’importante tradizione della musica degli strumenti “a