OPEN ARMS, SALVINI CITA EZRA POUND: “SONO FIDUCIOSO”/VIDEO

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Durante il summit con i leader dei Patrioti in corso a Bruxelles, Matteo Salvini ha citato Ezra Pound: “Se un uomo non è disposto a correre un rischio per le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui”.

Salvini ha parlato dopo che gli alleati hanno indossato una maglietta per esprimere solidarietà in vista del processo Open Arms “Salvini colpevole di aver difeso l’Italia”.

“Non sono preoccupato: sono fiducioso e determinato” ha chiarito il Ministro. Nelle prossime ore, Salvini raggiungerà Palermo.

Lo fa sapere la Lega.