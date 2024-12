(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 *MANOVRA, SIRACUSANO (FI): LA VOTIAMO DOMANI SERA PRIMA DI MEZZANOTTE*

La manovra? “La votiamo domani sera prima di mezzanotte”. Così a Rai

Radio1, a Un Giorno da Pecora, la sottosegretaria ai Rapporti col

Parlamento ed esponente di Forza Italia Matilde Siracusano.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

