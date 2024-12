(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 MANOVRA, AMBROGIO (FDI): GRAZIE A EMENDAMENTO GOVERNO 1,38 MILIARDI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. C’È CHI PARLA DI POLITICHE DELLA CASA E CHI FA POLITICHE DELLA CASA

“Con un emendamento del Governo alla Legge di Bilancio, dopo decenni di immobilismo, sono stati stanziati più di 1 miliardo e 380 milioni di euro in favore dell’edilizia residenziale pubblica. Le case popolari tornano al centro dell’azione politica e governativa: c’è chi parla di politiche della casa e chi, invece, le fa concretamente”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama. “Si tratta – continua la Ambrogio – di una tappa fondamentale nel percorso di efficientamento, riqualificazione e potenziamento del patrimonio immobiliare pubblico, nonché una scelta che rimette al centro la Famiglia, con particolare riguardo a chi è in difficoltà. Sul tema alcuni preferiscono legittimare le occupazioni, altri, come a Torino, paventano di requisire gli immobili sfitti, noi proseguiamo sulla strada della concretezza e della legalità”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica