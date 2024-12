LIBenter, al via il corso di formazione su “Trasparenza e monitoraggio civico nell’attuazione del PNRR. Il ruolo di PA e cittadini”

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI INSIEME,

PER MEGLIO GARANTIRE L’ATTUAZIONE EFFICACE DEL PIANO.

Milano, 11 dicembre 2024, ore 11

Università Cattolica S.C.

Largo Gemelli 1

Sala Negri da Oleggio

LIBenter – Associazione Temporanea di Scopo animata da Università Cattolica del Sacro Cuore

e Fondazione Etica – presenta il corso di formazione predisposto congiuntamente per

cittadini e Pubblica Amministrazione intitolato “Trasparenza e monitoraggio civico

nell’attuazione del PNRR. Il ruolo di PA e cittadini”.

Il corso si propone di sperimentare una nuova modalità di collaborazione fra società civile e

amministrazione pubblica per la migliore attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza. Grazie ai formatori di LIBenter, a iancati da specialisti individuati per la propria

specifica competenza, si vogliono sottoporre a monitoraggio civico alcuni progetti di

investimento del PNRR in via di attuazione nel Comune di Milano e in alcuni Comuni della

Città Metropolitana tramite il congiunto contributo di cittadini e amministratori pubblici.

Il corso – della durata di 30 ore – si svilupperà nei mesi di gennaio-marzo 2025, nelle aule della

sede milanese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Preside della Facoltà di Scienze

Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (ente promotore dell’iniziativa),

Prof. Andrea Santini, sottolinea la rilevanza di questa iniziativa sperimentale di collaborazione

fra Pubblica Amministrazione e società civile che oggi viene presentata a Milano: «Auspico che

cittadini ed enti pubblici comprendano l’importanza di condividere iniziative congiunte che,

dando trasparenza all’agire pubblico, ra orzino il contributo di competenze e di integrità che il

cittadino può dare anche nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ringrazio

la Fondazione Banca Popolare di Milano per aver sostenuto questa iniziativa».

Il corso ha infatti il sostegno finanziario della Fondazione Banca Popolare di Milano: il suo

Presidente – Avvocato Umberto Ambrosoli – auspica che «iniziative come queste siano

sempre più numerose e che coinvolgano quanti più cittadini possibili. Si tratta, infatti, di un

modo e icace per permettere alla cittadinanza di seguire la realizzazione di progetti che

altrimenti apparirebbero come lontani e teorici, mentre giocheranno in futuro un ruolo

importante nella quotidianità di tutti».

La Presidente di Fondazione Etica, Dott.ssa Paola Caporossi sottolinea come sia cruciale,

da un lato, informare e formare i cittadini sul funzionamento delle PA, e, dall’altro, rendere più

standardizzate e fruibili le informazioni che queste ultime devono pubblicare: solo così, infatti,

è possibile passare da un coinvolgimento civico astratto, e quindi inutile, a una partecipazione

capace di incidere e icacemente sulle decisioni pubbliche.

Il Comune di Milano ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa. Il Segretario generale,

dottor Fabrizio Dall’Acqua, reputa che «l’attuazione di principi di vera trasparenza

amministrativa non può limitarsi alla sola pubblicazione dei dati e delle informazioni secondo

le modalità previste dalla attuale normativa, ma deve andare oltre concretizzandosi attraverso

il coinvolgimento della società civile. Una trasparenza davvero partecipata, quale quella che si

vuole perseguire con il monitoraggio civico su temi di speciale attualità e rilevanza legati al

PNRR, concorre al miglior governo della cosa pubblica alimentando e ra orzando il patto di

fiducia che deve legare amministratori e amministrati».

Contribuiscono all’iniziativa anche Cittadinanzattiva e Avviso Pubblico.

Il Presidente di Cittadinanzattiva per la Lombardia, Dott. Giorgio Arca, ritiene che «la

comunicazione ed informazione siano il miglior canale per la collaborazione fra cittadini e

pubblica amministrazione».

Il Presidente di Avviso Pubblico, Dott. Roberto Montà, dichiara: «Questo corso di formazione

rappresenta un’opportunità per amministrazioni e cittadini di rinnovare un patto di fiducia

intorno ad una trasparenza che non sia solamente formale, bensì partecipata e agita da

cittadini responsabili attraverso la messa a disposizione di strumenti e attenzione da parte

degli enti locali. Il PNRR rappresenta per l’Italia e l’Europa una grande sfida verso il

cambiamento, che può e deve produrre anche innovazione nella relazione tra istituzioni e

cittadini, soprattutto in un contesto di scarsa partecipazione al voto e alla vita democratica» .

http://www.libenteritalia.eu