(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 dicembre 2024 *Cultura: Ruotolo (Pd), anche con ministro Giuli prosegue pratica

amichettismo? ci smentisca*

“Tanto rumore per amichettismo? Hanno azzerato i vertici delle istituzioni

culturali andando al governo ossessionati dall’’egemonia culturale della

sinistra, hanno fatto fuori donne e uomini delle arti, della cultura per

mettere gli amici e gli amici degli amici. Anche nella bozza di decreto del

neo ministro della Cultura Alessandro Giuli che arriverà lunedì in

consiglio dei Ministri dovrebbe esserci una infornata di dirigenti,

contributi a pioggia.

Se dice il vero l’anticipazione di Repubblica anche Arianna Meloni, la

sorella della presidente del Consiglio, sarebbe accontentata perché Ales,

la società in house del dicastero, avrebbe diritto a entrare nell’elenco

dell’Autorità nazionale anticorruzione come stazione appaltante. E chi

guida l’ente? Fabio Tagliaferri di Fratelli d’Italia, amico di Arianna

Meloni.

Questa destra di governo, con il mito di Tolkien, ha insomma la sua ragione

di esistenza nella pratica dell’amichettismo. Ministro Giuli, la prego, ci

smentisca”. Lo dichiara Sandro Ruotolo, responsabile Cultura nella

segreteria Pd.

Roma, 19 dicembre 2024

