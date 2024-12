Comunicato stampa _SOTTOLINEATA LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E IN MATERNITÀ DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

(AGENPARL) - Roma, 19 Dicembre 2024

Sottolineata la tutela delle lavoratrici in gravidanza e in maternità della Polizia Penitenziaria

Roma, 19 dicembre 2024 – In risposta alle recenti dichiarazioni dei sindacati, che riportano il caso di una agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere minorile di Torino, l’Amministrazione Penitenziaria precisa che le lavoratrici in gravidanza sono tutelate da rigorose norme di sicurezza e salute.