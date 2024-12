(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

18 DIC – Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i

soccorritori e volontari impegnati nelle operazioni di soccorso che

stanotte, dopo una non stop di 75 ore consecutive di lavoro ininterrotto,

hanno riportato in superficie la speleologa Ottavia Piana che dal

pomeriggio di sabato 15 dicembre era rimasta intrappolata, e seriamente

ferita con diverse fratture, in una parte inesplorata della grotta ‘Abisso

Bueno Fonteno’ in provincia di Bergamo.

Un’ operazione complessa, particolarmente rischiosa per gli stessi

soccorritori per il rischio di nuovi crolli nella grotta.

Grazie a tutti coloro che sono intervenuti con coraggio e competenza,

grazie ai 159 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

provenienti da 13 Regioni, grazie ad Areu 118, alla Prefettura di Bergamo,

a vigili del fuoco, carabinieri, Comune di Fonteno e alla Protezione Civile.

Questo soccorso ha confermato la validità e la preparazione di nostri

tecnici e dei nostri volontari: complimenti a tutti loro.

Un augurio di pronta e completa guarigione va alla giovane speleologa ora

ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e

le Autonomie.

Fabrizio Carcano

Portavoce sen. Calderoli