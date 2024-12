Metsola al vertice Ue-Balcani occidentali: “È tempo di crescere”

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

Rivolgendosi ai leader dell’UE e dei Balcani occidentali a Bruxelles, Metsola ha sottolineato che, di fronte alle attuali realtà geopolitiche globali, è giunto il momento di accelerare i tempi per quanto riguarda l’allargamento.

Intervento della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al vertice UE-Balcani occidentali:

“Cari colleghi,

Nell’ultimo decennio, l’UE ha perso più membri di quanti ne abbia guadagnati. Per due decenni, non siamo stati in grado di far corrispondere la nostra retorica all’azione quando si è trattato di allargamento ai Balcani occidentali. Ma con le realtà geopolitiche globali che stiamo affrontando, dobbiamo tutti muoverci più velocemente. Naturalmente questo può essere solo un approccio basato sul merito con criteri chiari, ma non può esserci alcun sostituto per un vero progresso.

Guardate l’Ucraina, la Moldavia o la Georgia. L’ingerenza illegale della Russia ha reso l’allargamento una necessità geopolitica e strategica. Se l’Europa non agisce ora, lasceremo un vuoto che altri colmeranno volentieri. Sarebbe un errore strategico non cogliere l’attimo ora.

L’allargamento è sempre stato il nostro strumento geopolitico più potente. Ma per arrivarci, abbiamo bisogno di coraggio, volontà politica e riforme, da entrambe le parti.

Il nuovo processo di adesione graduale sta già dando i suoi frutti. Ma dobbiamo andare oltre. Le elezioni nei Balcani occidentali si vincono, o si perdono, sulla questione UE. Le persone nei Balcani occidentali devono sentire i benefici dell’integrazione, anche prima dell’adesione, rafforzando credibilità e fiducia.

Le nostre istituzioni, i nostri processi decisionali e i nostri meccanismi di finanziamento devono evolversi per preparare un’Unione più grande. L’allargamento deve essere al centro del prossimo QFP. Il Parlamento ha chiesto queste riforme e siamo pronti a guidare la strada.

Allo stesso tempo, le riforme nei Balcani occidentali devono essere genuine. I paesi devono allinearsi ai valori dell’UE, devono utilizzare il Piano di crescita per trasformare le loro economie e devono anche risolvere le controversie bilaterali. Dobbiamo essere tutti in grado di scrollarci di dosso le catene della storia e guardare avanti insieme, piuttosto che indietro da soli.

In definitiva, tutti gli occhi saranno puntati sull’implementazione. Senza un’implementazione corretta, queste riforme sono valide solo quanto la carta su cui sono stampate.

Il Parlamento è pronto ad assistervi nel vostro percorso verso l’UE. Stiamo investendo in partnership con i parlamenti dei Balcani occidentali e accolgo con favore la nostra decisione di aprire una rappresentanza del Parlamento europeo nella regione. All’inizio dell’anno prossimo, visiterò i Balcani occidentali e non vedo l’ora di incontrare i leader e di farvi parlare tutti al Parlamento europeo per contribuire a far progredire questo processo.

Ogni allargamento ha portato sfide, sì, ma anche enormi benefici. E con ogni allargamento, nuovi membri hanno reso la nostra Unione più forte.

Abbiamo un nuovo Parlamento e una nuova Commissione, con un chiaro mandato per un’Unione più sicura e lungimirante. È tempo di crescere e di inviare un chiaro segnale che l’allargamento non è più un sogno lontano per le persone nei Balcani occidentali o per le persone in Europa. L’allargamento è una vittoria per tutti noi. Rafforzerà l’Europa e rafforzerà la regione”.