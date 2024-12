(ACON) UNESCO. BERNARDIS (FP): DA CIVIDALE INPUT PER RAFFORZARE SITI FVG

(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 dicembre 2024 (ACON) Cividale, 18 dic – “Ringraziamo il Comune di Cividale,

l’amministrazione e tutto lo staff che ci ha accolto durante la

visita al Monastero delle Orsoline e al Tempietto Longobardo. La

visita, molto apprezzata da tutta la V Commissione del Consiglio

regionale, ? stata speciale”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente), a margine del sopralluogo dell’Ufficio di

presidenza della V Commissione allargato, con il sindaco del

Comune di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, e alla visita

della citt?, con accesso al Monastero di Santa Maria in Valle e

al Tempietto Longobardo.

“Si tratta senza dubbio di un tesoro da promuovere e far

conoscere a tutti. Il lavoro della Commissione sul territorio –

afferma Bernardis, presidente della V Commissione competente in

materia di Cultura – ? un percorso conoscitivo per accogliere le

istanze del territorio e promuovere iniziative, anche

legislative, ad hoc”.

“La Commissione ? venuta a conoscere questo patrimonio, non solo

regionale ma anche mondiale, poich? vorremmo rafforzare la

sinergia fra tutti i cinque siti Unesco della regione”, afferma

ancora Bernardis.

“L’obiettivo ? sensibilizzare non solo la Regione, ma anche il

Ministero e altri enti dello Stato, per fornire input chiari e

rappresentare al meglio le necessit? di questi siti storici del

Friuli Venezia Giulia”, conclude la nota di Bernardis.

ACON/COM/fa

181930 DIC 24