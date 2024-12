(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 UE, SCUTELLA’ (M5S): MELONI FA INTERESSI LOBBY ARMI NON DEI CITTADINI ITALIANI

Noi invece chiediamo fondo europeo non per riarmo ma per automotive e competitività

Roma, 17 dic – “La guerra in Ucraina ha causato danni gravissimi economici e sociali all’Europa e all’Italia: 22 miliardi di euro in più per fare la spesa, 12 miliardi in più di costi bollette per le nostre imprese rispetto ai competitor europei, 84 miliardi in più di costi di import energetico per lo Stato, una perdita di 1,3 punti di Pil all’anno. La guerra conviene solo alla lobby dei produttori di armi che lo scorso anno hanno aumentato i loro profitti del 55 percento. E che non si accontentano mai chiedendo, attraverso i buoni uffici di Draghi, un fondo da 500 miliardi per il riarmo. Un fondo che il Movimento 5 Stelle attraverso il presidente Conte chiede invece diventi un fondo a favore di automotive e competitività industriale. Lei invece, presidente Meloni, cosa va a proporre in Europa? Va a difendere gli interessi dei cittadini italiani? No, lei va a difendere gli interessi della lobby delle armi. Chiede di sottrarre ai vincoli dell’austerità le spese in armi, non quelle in sanità e istruzione. Per Crosetto addirittura i soldi spesi in armi sottratti a istruzione e sanità servono perché in caso di guerra scuole e ospedali non esisteranno più: un ragionamento assurdo secondo il quale non ha senso investire in niente altro che in armi perché se arriva la guerra siamo tutto spacciati, e allora potremmo anche chiudere il Parlamento e non fare nessuna legge di bilancio e investire tutto in armi”.

Lo ha dichiarato Elisa Scutellà, capogruppo M5S in Commissione Politiche Ue, intervenendo in aula sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo.

