RAI CINEMA – OSCAR 2025: UN SUCCESSO VERMIGLIO NELLA SHORTLIST

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 OSCAR 2025: VERMIGLIO NELLA SHORTLIST

PAOLO DEL BROCCO: "GRANDE SUCCESSO ESSERE NELLA SHORTLIST

PER IL SECONDO ANNO CON UN FILM COPRODOTTO DA RAI CINEMA"

Vermiglio di Maura Delpero entra nella shortlist dei quindici titoli in gara per l’Oscar nella categoria del Miglior Film Internazionale.

“La gente di montagna sa che per arrivare in cima è importante fare un passo dietro l’altro e Maura Delpero sta compiendo la sua bellissima scalata verso il grande palcoscenico internazionale – afferma Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha coprodotto Vermiglio insieme a Cinedora. Complimenti a lei, al suo cinema, e alla sua capacità di creare storie limpide e preziose.

È il secondo anno consecutivo che un film coprodotto da Rai Cinema ha il privilegio di entrare nella shortlist degli Oscar. Dopo l’avventura al fianco di Matteo Garrone con Io Capitano, è un grandissimo successo trovarci di nuovo impegnati nella campagna Oscar con un’autrice appassionata e di talento come Maura Delpero, che è riuscita a superare la selezione degli ottantacinque candidati provenienti da tutto il mondo. Un traguardo importante che si va ad aggiungere alla candidatura nella sestina dei film internazionali finalisti ai Golden Globe, ricevuta solo la scorsa settimana.

Gareggiare con un film come Vermiglio è una grande sfida per tutto il cinema italiano, una prova animata da un forte entusiasmo e dalla dedizione di tutto il team produttivo con cui siamo coinvolti nella promozione del film. Un lavoro di squadra che sta portando risultati straordinari e di sicuro non scontati, se si pensa all’alto livello delle opere in competizione e alla potenza industriale che, come ogni anno, è dietro alcune di loro. In questi mesi abbiamo organizzato molte proiezioni negli Stati Uniti, come quella al MoMa di New York, a Los Angeles, e in Europa tra Londra, Madrid, Parigi, Roma, oltre a molte altre tappe che abbiamo in programma a breve. Vermiglio ha vinto anche il Chicago Film Festival come Miglior Film. E ogni volta la visione del film ha suscitato grande interesse e partecipazione, confermando l’attenzione internazionale per il nostro miglior cinema di qualità e per un’opera che sta già lasciando un segno profondo”.

