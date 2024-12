Questo pomeriggio la consegna delle borse di studio del Comune di Lecco

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

vi ricordiamo e invitiamo alla consegna delle borse di studio del Comune di Lecco in programma questo pomeriggio alle 16.30 in sala consiliare. Al momento interverranno il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Educazione e sport Emanuele Torri.

vi ricordiamo e invitiamo all’inaugurazione del raddoppio della ciclopedonale Bione-Rivabella che si terrà domani, sabato 14 dicembre, alle 15, con ritrovo previsto presso l’ingresso della pista ciclabile, in corrispondenza della rotonda tra viale Brodolini, via della Spiaggia e via Marinai d’Italia.

Inoltre, per agevolare il vostro lavoro, vi segnaliamo gli appuntamenti della prossima settimana:

* lunedì 16 dicembre alle 9.30: inaugurazione del nuovo centro di raccolta dei rifiuti in via Arturo Toscanini, con ritrovo nei pressi della rotonda di via Don Ticozzi. Al momento interverranno il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessora all’Ambiente Renata Zuffi e i referenti di Silea Spa;

* martedì 17 dicembre alle 16.30: in sala consiliare, consegna delle borse di studio del Comune di Lecco agli studenti meritevoli dei tre comprensivi statali della città di Lecco che hanno concluso il primo ciclo d’istruzione nell’anno scolastico 23/24;

* giovedì 19 dicembre alle 10.30: in sala consiliare, conferenza stampa del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese dal tema “Relazioni. Progetto di comunicazione per la valorizzazione della rete delle biblioteche lecchesi”. Al momento interverrà l’assessore alla Cultura Simona Piazza e il vice presidente di Acinque Marco Canzi.