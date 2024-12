NOTA FARNESINA – DISCUSSIONE IN CONSIGLIO AFFARI ESTERI SULLA GEORGIA

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

17 dicembre 2024

In occasione della discussione del Consiglio Affari Esteri sulla situazione in Georgia, l’Italia – nel ribadire la più ferma condanna contro ogni violenza occorsa nel Paese nelle ultime settimane – ha espresso sostegno alle misure proposte dall’AR/VP Kallas, incluse le proposte di sanzioni (bloccate per mancanza di consenso da parte di altri Stati membri).

Il nostro Paese si è anche unito al consenso sulla proposta di sospensione dell’accordo per la facilitazione dei visti diplomatici, proposta che è stata approvata.

L’Italia ha infine ribadito che l’Unione europea deve rimanere al fianco del popolo georgiano e ha auspicato che possano essere riviste le più recenti decisioni di Tbilisi che hanno finito per sospenderne di fatto il percorso europeo.