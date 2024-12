(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 MANOVRA, L’ABBATE (M5S): OK A CARG PICCOLO PASSO AVANTI, MA SERVIVANO PIÙ SOLDI

Roma, 17 dic. – “Con l’ok al mio emendamento sul completamento della Carta geologica ufficiale d’Italia (CARG), registriamo un passo avanti di cui però vogliamo prenderci tutti i meriti. Perché se oggi anche la maggioranza è arrivata a riconoscere l’importanza di questo progetto strategico per l’Italia, essenziale per la salvaguardia della vita dell’uomo, dei suoi insediamenti e delle sue attività, e per una gestione dell’ambiente e delle georisorse efficiente, responsabile ed ecosostenibile, è solo grazie all’azione che il M5S porta avanti da anni. Piuttosto bassa la cifra con cui viene rifinanziata la misura: i 3 milioni di euro stanziati per il triennio 2025-2027 consentiranno di fare ben poco. Avremmo preferito che venissero messe più risorse in progetti come questo, che tutela la sicurezza dei cittadini e delle loro case, piuttosto che su iniziative governative che portano vantaggi ai soliti pochi”.

Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Patty L’Abbate, Vicepresidente della commissione Ambiente.

