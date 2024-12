(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

mar 17 dicembre 2024 MANOVRA, DI LAURO (M5S): "GRAZIE A NOI RISORSE CONCRETE PER IL BONUS PSICOLOGO"

Roma, 16 dic. – “Nonostante il preciso intento del governo di definanziare la sanità pubblica italiana, grazie all’approvazione in Commissione di un nostro emendamento alla Legge di bilancio abbiamo aumentato di 2 milioni nei prossimi tre anni le risorse per il bonus psicologo. Uno strumento nato grazie all’impegno del Parlamento e del governo della passata legislatura e che ha riscosso molto successo, soprattutto tra i più giovani. Ma anche uno strumento che deve essere continuamente attenzionato e che deve ricevere di anno in anno tutte le risorse di cui necessita”. Lo scrive in una nota Carmen Di Lauro, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

