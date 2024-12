CS PESCARA- CARENZA PARCHEGGI, LA NOTA DI TESTA (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

O NAVETTE, VA FAVORITO PERIODO NATALIZIO. *

“Auspico e sollecito un Tavolo tecnico tra Comune di Pescara, società Tua e

Pescara Multiservice, affinché si valuti e verifichi la possibilità di

utilizzare la strada parco, da subito e fino al 6 gennaio, per far

parcheggiare le macchine”. Così, il deputato pescarese di Fratelli

d’Italia, *Guerino Testa,* intervenendo sulla problematica dei parcheggi

auto. “Nelle more dei lavori propedeutici al progetto di riqualificazione

dell’area di risulta e considerato il periodo natalizio – argomenta Testa –

ritengo necessario che, come per il periodo estivo, sulla strada parco

venga consentito di poter posteggiare l’auto a tutti coloro che verranno

nella nostra città per fare acquisti e per assistere a manifestazioni e

concerti in programma durante le festività. Ben sapendo che sono in corso

di svolgimento le attività di collaudo per la filovia – precisa – il Tavolo

potrebbe valutare la sospensione di tali accertamenti tecnici limitatamente

ai giorni di festa. L’alternativa – aggiunge l’Onorevole – sarebbe la

predisposizione di un circuito di navette per i trasferimenti nelle zone

più centrali di Pescara. Un provvedimento ad horas, utile anche a snellire

il traffico ma soprattutto a non scoraggiare visitatori e turisti a venire

in città per la difficoltà di trovare un posto auto”, conclude Testa.

