CS – GINOSA (TA) 1^ SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI: ELETTO SINDACO E NOMINATI GLI ASSESSORI

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 GINOSA, 1^ SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI: ELETTO SINDACO E NOMINATI

GLI ASSESSORI

Si è svolta il 17 dicembre presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa

la prima seduta del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine, un

nuovo strumento per dare vita a progetti e idee dei più giovani, spronando

gli adulti a collaborare per concretizzare iniziative sulla base delle loro

esigenze.

Durante la prima seduta vi è stato il giuramento dei 16 consiglieri eletti,

tutti frequentanti dalla 5^ elementare alla 2^ media, le votazioni e la

nomina del Sindaco e di 6 Assessori.

Felicia Renna – Sindaco del Consiglio Comunale dei Bambini (plesso Deledda)

Zoe Santopietro – Vicesindaco e Assessore all’Edilizia Scolastica e Arredi

Scolastici (plesso R. Leone)

Fatima Venezia – Assessore a Educazione, Scuola, Vita Civica e Democratica,

Solidarietà, Amicizia e Pace (plesso Morandi)

Greta Andreula – Assessore alla Cultura (plesso Deledda)

Leonardo Giannini – Assessore all’Ambiente (plesso Radice)

Matilde Bitella – Assessore alla Sicurezza, Viabilità ed Educazione

Stradale (plesso S. G. Bosco)

Davide Dragone – Assessore a Igiene, Qualità della Vita, Sport, Tempo

Libero, Educazione Alimentare (plesso Calò)

Come già ribadito, i candidati non eletti prenderanno parte alle

commissioni consiliari e saranno così coinvolti nei lavori del Consiglio

Comunale dei Bambini.

Presenti alla seduta il Sindaco di Ginosa Vito Parisi, il Presidente del

Consiglio Comunale Giorgio Acquasanta, la Giunta Comunale, il Consigliere

con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre e la referente UNICEF

Ginosa, Claudia Perrone.

Per l’occasione, è stata regalata una copia della Costituzione Italiana a

tutti i neo consiglieri.