“Canto di Natale” di Charles Dickens: sabato 28 dicembre evento a Palazzo Tartaglione di Marcianise

(AGENPARL) – mar 17 dicembre 2024 Un nuovo appuntamento culturale al *Palazzo* *Tartaglione* si terrà *sabato

28 dicembre 2024 alle ore 18.00*. Attraverso la lettura del “Canto di

Natale” di *Charles* *Dickens*, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio

immaginario e catapultato alla vigilia di Natale nell’Inghilterra del 1843.

A coordinare le letture ci sarà il prof. *Antonio* *Mirto* che ha curato il

format dell’incontro. Una nuova iniziativa del gruppo di lettura “*Stanze

di Carta*” che segue lo straordinario successo dell’incontro con *Giovanni*

*Covone*, professore associato di astrofisica e cosmologia all’Università

Federico II di Napoli che ha presentato il libro “Altre Terre”, vincitore

della nona edizione del Premio Asimov per l’editoria scientifica. Seguirà

un brindisi per il nuovo anno. L’ingresso all’iniziativa è libero. Palazzo

Tartaglione (www.palazzotartaglione.it) è un edificio storico ubicato in

via Giovanni Tartaglione n. 8 a Marcianise (Caserta).

