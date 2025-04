GRUPPO CARABINIERI FORESTALE CASERTA APPUNTO STAMPA DEL 26 APRILE 2025

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 Regione Carabinieri Forestale Campania

Gruppo di Caserta

APPUNTO STAMPA DEL 26/04/2025

GIANO VETUSTO (CE): CONTROLLI DEI CARABINIERI FORESTALE VOLTI

A CONTRASTARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE. SCATTANO

SEQUESTRI E DENUNCE.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Calvi Risorta (CE), insieme ad appartenenti

alla Polizia Municipale del Comune di Giano Vetusto, hanno dato corso ad una serie di

controlli in materia urbanistico-edilizia in tale territorio comunale, che ha portato ad

accertare le seguenti opere abusive:

1. realizzazione di manufatti in calcestruzzo cementizio armato e di un cancello carraio in

ferro di notevoli dimensioni in area agricola. Le opere abusive erano state già rilevate

inizialmente dall’Ufficio Tecnico Comunale di Giano Vetusto (CE) che ha provveduto ad

informare il Reparto Forestale. I predetti militari hanno proceduto a porre in sequestro le

stesse e a denunciare il commissionario dei lavori, in stato di libertà, per il reato di

inosservanza dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici e del permesso di

costruire;

2. realizzazione di un tracciato stradale sterrato lungo più di 800 metri, con larghezza media

di 10 metri, attraverso dei lavori di movimentazione terra, livellamento, sbancamento e

modificazione di quote con l’utilizzo di mezzi escavazione su terreni ubicati lungo il

rilievo collinare del comune di Giano Vetusto (CE). La realizzazione di tale tracciato ha

comportato anche lo sradicamento di diverse essenze arboree presenti su detti terreni

caratterizzati dalla presenza di formazioni boscate, determinando anche un palese ed

importante danneggiamento delle bellezze paesaggistiche e naturali. Le aree interessate

sono risultate, peraltro, censite come aree percorse dal fuoco a seguito di un incendio

boschivo occorso nel 2020 con origine dal limitrofo comune di Pastorano. I titoli edilizi

in possesso del committente non sono risultati idonei per la tipologia di interventi posti in

essere e per i vincoli vigenti sulle aree interessate dagli stessi.

I Carabinieri Forestale, avendo rilevato la difformità edilizia tra quanto accertato rispetto

al titolo edilizio posseduto, hanno contestato al committente di dette opere l’integrazione

dei reati di interventi edilizi eseguiti, in zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale,

in difformità del titolo edilizio posseduto, nonché per aver cagionato il deturpamento di

bellezze naturali attraverso l’alterazione dello stato dei luoghi in zona sottoposta a

vincolo paesaggistico ambientale ed esecuzione degli stessi in assenza della prescritta

autorizzazione, sottoponendo pertanto a sequestro tutte le opere predette.