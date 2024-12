(ARC) PromoTurismoFvg: Bini, sede rinnovata a Torreano di Martignacco

(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2024

Torreano di Martignacco, 17 dic – "Una sede moderna,

accogliente e funzionale dal punto di vista logistico e tecnico,

in grado di supportare PromoturismoFvg nell’importante azione di

sviluppo dell’attrattivit? e della vocazione turistica del nostro

territorio regionale”.

? il commento dell’assessore regionale alle Attivit? produttive e

turismo Sergio Emidio Bini, oggi in visita alla sede di

PromoturismoFvg, a Torreano di Martignacco, in zona Ente fiera,

dove si trovano gli uffici di tutta l’amministrazione e della

parte operativa della societ?. Nell’occasione, Bini ? stato

accompagnato dal direttore generale di PromoturismoFvg, Iacopo

Mestroni.

“L’aumento record – ha ricordato l’assessore – delle presenze

turistiche, che hanno toccato quota 10 milioni nel 2023, ha

comportato un incremento delle attivit? e delle progettualit?

gestite da PromoTurismoFvg, rendendo necessario un potenziamento

delle strutture”.

“Da qui si comprende – ha proseguito l’esponente della Giunta -,

l’opportunit? della recente azione di acquisto a riqualificazione

che ha interessato lo stabile. Nella sede di Martignacco-Fiera ?

stata centralizzata l’intera componente amministrativa aziendale,

garantendo cos? un unico riferimento e una razionalizzazione

delle risorse”.

La palazzina – ? stato illustrato nel corso della visita –

ospitava gi? la sede operativa e direzionale dei Poli montani, in

quanto il personale amministrativo ex Promotur non trovava spazio

presso la sede di Villa Chiozza. Di recente si sono conclusi i

lavori di ristrutturazione e ammodernamento, che permettono ora

di ospitare circa una cinquantina di dipendenti.

“A tutto il personale di PromoTurismoFvg – ha concluso Bini – e

alla direzione generale ho voluto portare gli auguri in vista

delle festivit? natalizie e soprattutto il ringraziamento per il

prezioso lavoro svolto durante l’anno, che ha permesso di far

crescere ancor di pi? la notoriet? del Friuli Venezia Giulia in

Italia e all’estero e sviluppare ulteriormente l’incoming

turistico”.

