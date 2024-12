(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 **Monte pisano, si accelera la ripresa: sì a intesa con Società

Scapigliato e Comunità Bosco**

/Scritto da Redazione, lunedì 16 dicembre 2024 alle 14:06/

Rinascita del Monte Pisano: la giunta toscana ha approvato lo schema di

protocollo d’intesa tra la Regione, la Società Scapigliato srl e la

Comunità del Bosco del Monte Pisano ets con il quale viene promossa la

sinergia tra i tre soggetti per accelerare la ripresa degli ecosistemi e

migliorare il grado di biodiversità in alcune delle aree percorse

dall’incendio boschivo di Calci del settembre del 2018.

Con l’intesa, la società Scapigliato si è resa disponibile a finanziare

gli interventi di ripristino dei boschi percorsi dal fuoco tramite la

gestione forestale sostenibile con le modalità di intervento “closer to

nature” (forma di gestione forestale basata sull’ecosistema che promuove

foreste più eterogenee e diversificate) secondo le “Linee Guida della

Commissione Europea sulla Gestione Forestale”.

La Regione Toscana, da parte sua, si impegna nell’indirizzare,

supervisionare e monitorare l’attuazione corretta e funzionale delle

attività previste da un Piano di interventi oltre che a verificare la

regolare esecuzione dei lavori per garantirne la conformità alle norme di

legge vigenti.

La Comunità del Bosco, infine, si impegna alla progettazione tecnica e

alla realizzazione operativa degli interventi individuati.

“Questa ulteriore iniziativa – ha detto la vicepresidente e assessora

all’agroalimentare Stefania Saccardi – consentirà di proseguire l’opera di

ripristino e difesa del territorio, secondo un modello adottato sul Monte

Pisano, che vede la collaborazione e sinergia di diversi soggetti

attraverso l’opera che la Comunità del Bosco sta attuando e che

rappresenta un vero e proprio modello virtuoso da diffondere e replicare in

altri contesti regionali che sono stati oggetto di calamità naturali, in

aree ad alto rischio di incendio boschivo o soggette a gravi fenomeni di

dissesto idrogeologico”.

Gli interventi di ripristino del patrimonio forestale e di prevenzione

degli incendi boschivi, così come individuati nel “Piano di Gestione del

complesso forestale della Comunità del Bosco del Monte Pisano” e nel

“Piano specifico di prevenzione AIB dei Monti Pisani” saranno attuati

su aree boschive private e pubbliche, nella disponibilità della Comunità

del Bosco, di enti e cittadini soci della Comunità.