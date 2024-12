I Concerti di Natale del Conservatorio di Parma

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

e HausmusikDue concerti natalizi a cura del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Ingresso libero

Tempo di avvento: il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma organizza due concerti per condividere il clima natalizio con la città.

Mercoledì 18 dicembre alle 18.00, in Auditorium del Carmine, si terrà “InCanto di Natale”, concerto del Coro Pop e del Coro di Voci Bianche del Conservatorio di Parma diretti da Ilaria Poldi. Dall’America del Sud alla Russia, dall’Europa agli Stati Uniti, il programma condurrà in un viaggio musicale intorno al mondo, attraverso l’ascolto di brani folk, gospel e carols della tradizione natalizia. Solisti Federico Figoni, Nicola Malpensi, Valentina Mottini, Lisa Piccioni, Celeste Salzillo (voci), Diego Fornaciari (percussioni), Iris Arbustini, Elia Pirovano, Paola Bresciani (pianoforte)

Domenica 22 dicembre alle 16.00 nella Sagrestia Nobile della chiesa di San Rocco, sarà la volta di “UNS IST EIN KIND GEBOREN. Musica domestica e devozionale nella Germania tra Seicento e Settecento”, concerto inserito nella rassegna “Barocco in San Rocco”, con Alessandro Ciccolini (violino), Patxi Montero (viola da gamba), Francesco Baroni (clavicembalo). Si ascolteranno brani della cosiddetta Hausmusik, pratica comune nelle famiglie tedesche di fare musica in ambito domestico sia a scopo devozionale che finalizzata all’intrattenimento e al rinsaldare i rapporti familiari.