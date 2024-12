CS – Giovedì 19 dicembre al social bar “Non Uno Meno” di Alassio aperitivo musicale con Nando Rizzo

(AGENPARL) - Roma, 16 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 dicembre 2024 Giovedì 19 dicembre al social bar “Non Uno Meno” di Alassio aperitivo musicale con Nando Rizzo

L’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio danno appuntamento a cittadini e turisti giovedì 19 dicembre dalle ore 18.30 al social bar NonUnoMeno, situato al quarto piano della Biblioteca Civica di Alassio (Piazza Airaldi e Durante). In programma ci sarà un aperitivo musicale con l’apprezzato cantautore alassino Nando Rizzo, che alternerà cover di grande successo a brani inediti.

L’iniziativa, già sperimentata con ottimi riscontri in precedenza, è volta a creare una splendida occasione di convivialità in questo luogo speciale della città di Alassio, sede dell’importante progetto di inclusione sociale a cura della Cooperativa Sociale Jobel, dell’ANFFASS e del Comune di Alassio. Il progetto NonUnoMeno – che lo scorso anno ha festeggiato il traguardo dei primi dieci anni di attività e che è stato visitato lo scorso 2 ottobre dal Ministro per le disabilità On. Alessandra Locatelli – è stato ideato per offrire servizi di bar e ristorazione attraverso un progetto di inserimento per persone con difficoltà sociali e disabilità. Il Social bar coinvolge direttamente le persone fragili e disabili che, affiancate a educatori specializzati, si occupano con professionalità ed entusiasmo di tutte le fasi della ristorazione, dalla cucina alla tavola.

Grazie alla collaborazione dei partner istituzionali e del mondo dell’associazionismo, questo progetto è attivo nel Ponente Ligure con le tre realtà di Alassio, Albenga e Finalborgo.

——————————-

Giulia Lazzeri

Ufficio Stampa

Comune di Alassio