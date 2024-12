(AGENPARL) - Roma, 15 Dicembre 2024

Atreju. Iaia (FdI), Intervento Meloni dimostra determinazione e competenza per continuare a cambiare l'Italia

“ Il tempo che stiamo vivendo è unico e non più ripetibile“ con queste parole Giorgia Meloni ha concluso oggi la kermesse di Atreju a Roma, invitando Fratelli d’Italia a seguirla in questo percorso difficile, ma entusiasmante.

Giorgia Meloni ha rivendicato giustamente i grandi risultati del Governo: dal boom di occupati, soprattutto giovani e donne, all’incremento in tema di export (siamo al quarto posto nel mondo), alla diminuzione degli sbarchi alla riforma della giustizia. Per non parlare degli importanti risultati conseguiti a livello europeo, come ad esempio la nomina di Raffaele Fitto a vice Presidente Esecutivo della Commissione Europea.

Questo governo ha, inoltre, dimostrato, con gli interventi a Caivano, come anche le periferie siano oggetto di particolare attenzione.

Possiamo e dobbiamo continuare lavorare dando il massimo per l’Italia e gli italiani e questo percorso di crescita, oramai irreversibile, ha una guida straordinaria rappresentata da Giorgia Meloni che è garanzia di passione, determinazione, impegno e concretezza “.

Così on. Dario Iaia deputato FdI Presidente provinciale FdI Taranto