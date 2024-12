(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Salva Milano: Bonelli, io più arrabbiato di Sala. PD si fermi !

“Posso dire al sindaco di Milano che io sono più arrabbiato di lui ? Anche

se lui ha usato un’espressione più pesante . Consentire che in un’area dove

c’è un rudere o una rimessa si possa realizzare un grattacielo di oltre 25

metri, quadruplicando o quintuplicando le cubature, è inaccettabile e lo

è ancor di più se questo, oltre a sanare irregolarità commesse a Milano,

apre alla speculazione anche in altre città” Così Angelo Bonelli

parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde “Con una semplice Scia

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) i costruttori potranno fare

quello che vogliono nelle nostre città. Io mi chiedo come possa il Partito

Democratico approvare questa norma che sconquassa i piani regolatori delle

città italiane. Per questo rinnovo l’appello a fermare al Senato la legge

Salva Milano ” conclude Bonelli

