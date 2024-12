(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Manovra, Furfaro (Pd): governo straparla di famiglia ma boccia congedo paritario

“Avevamo capito che erano interessati alle famiglie, probabilmente si erano dimenticati di specificare che le uniche famiglie che gli interessano sono le loro. Il governo che straparla di genitorialità e incentivo alla natalità, non solo non ha prodotto, in questa manovra, nessuna misura a favore delle famiglie, dei genitori o dei giovani che pensano di non potersi nemmeno permettere di fare figli. Ma ha bocciato – in commissione bilancio – qualsiasi tentativo di aiutare le famiglie italiane. La maggioranza ha infatti affossato l’emendamento unitario delle opposizioni, a prima firma Schlein, che prevedeva l’introduzione del congedo paritario di 5 mesi al cento per cento per entrambi i genitori. Una misura essenziale che avrebbe non solo potuto supportare le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita-lavoro, ma anche liberare dal ricatto le donne e sostenere l’occupazione contribuendo a bilanciare alla pari le responsabilità genitoriali tra madri e padri. Evidentemente i bambini hanno bisogno dei genitori solo quando sono da usare strumentalmente per togliere diritti. Bocciare questo emendamento è un fatto grave, significa non capire l’emergenza che vivono le donne ma soprattutto significa che per crescere, guardare al futuro e andare avanti sul terreno dei diritti bisogna il prima possibile mandare a casa il governo Meloni e tutta questa destra tribale”. Lo afferma Marco Furfaro capogruppo PD in commissione affari sociali e membro della segretaria nazionale.

Roma, 14 dicembre 2024