GOVERNO. RAIMONDO (FDI): ITALIA CON GIORGIA MELONI E’ TORNATA PROTAGONISTA NEL MEDITERRANEO E IN EUROPA

“Con buona pace dei gufi anti-italiani che ci avrebbero voluto isolati a livello internazionale, Giorgia Meloni proprio in questi giorni è stata definita il ‘politico più influente d’Europa’, ponte con l’America di Trump. Il governo Meloni sta esercitando un ruolo da protagonista nel Mediterraneo allargato e nella sua proiezione verso il Sud globale, una categoria talmente vasta da racchiudere i due terzi dell’umanità. Siamo tornati ad essere un interlocutore credibile, affidabile e serio per le maggiori economie mondiali. È il risultato degli sforzi del governo, in particolare del Presidente del Consiglio che – dal G7 al Piano Mattei – sta portando avanti proposte concrete rappresentative di una visione Mediterranea che affonda le sue radici nella nostra storia millenaria, nella nostra cultura, nei nostri valori, una visione lontana dal conformismo dominante che vorrebbe imporre anche fuori dai confini Ue l’ambientalismo radicale del Green Deal o impartire al resto del mondo lezioni sui diritti umani veicolando il messaggio Lgbtq. Esiste un altro modello, quello Mediterraneo, con al centro un’Italia finalmente protagonista che tutela i propri interessi e, così facendo, aiuta l’Europa intera”. Lo ha detto alla Festa di Atreju, Fabio Raimondo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti alla Camera, durante il panel “Mediterranea: strategia per una prosperità condivisa- La via italiana per un nuovo rapporto con il Sud globale”.

