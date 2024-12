(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 dicembre 2024 Comuni, Matera (FdI): “Con Governo Meloni geografia non divide più la Nazione”

“Con il Governo Meloni finalmente possiamo dire che stiamo lavorando affinché la geografia non divida più la nostra Nazione”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, durante il suo intervento dal palco di Atreju, la festa di FdI in corso al Circo Massimo di Roma.

“È evidente – ha proseguito – che gli amministratori locali non si sentono più soli, specialmente al sud, che anzi per troppo tempo è stato dimenticato da Roma. Adesso vediamo un Sud che cresce in termini occupazionali ed economici anche se, ovviamente, questo deve essere solo il punto di partenza per raggiungere l l’obiettivo comune di uno sviluppo pieno del Mezzogiorno, comprese le aree marginali o le aree interne, a partire dalle infrastrutture. Per questo, il Pnnr è stato utilizzato per la realizzazione di opere che aspettavamo da decenni, come la linea Alta Capacità Napoli-Bari, ma anche in innumerevoli progetti che hanno riguardato tanti Comuni, dimostrando che Sindaci e Amministratori Locali hanno saputo spendere questi fondi per il bene comune.

Sicuramente – ha concluso – si può e si deve fare di più. In questo senso, il nuovo vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e il nuovo ministro degli Affari Europei Tommaso Foti, saranno certamente degli interlocutori preziosi”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica