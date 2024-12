(ACON) BILANCIO. PELLEGRINO (AVS): MANOVRA POVERA DI CONTENUTI

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 13 dic – “Ho votato convintamente contro a

questa mastodontica manovra di bilancio perch?, nonostante la

grandissima mole di denaro messa a disposizione dell’esecutivo,

non ? emersa la fattiva volont? di virare la rotta”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino di

Alleanza Verdi e Sinistra a chiusura della legge di Bilancio.

“Non ? emersa – incalza Pellegrino – la determinazione di dare

sostegno a una programmazione sistemica, con una Maggioranza che,

con tanti emendamenti consiliari, si ? limitata a distribuire

prebende e benefici sempre pi? spesso rivolgendo uno sguardo pi?

alla raccolta di consensi che a risolvere i problemi che

affliggono i cittadini di questa ricchissima regione”.

“I 79 milioni di euro al quadrato per narrare al Consiglio –

prosegue l’esponente di Avs – come la Giunta ha inteso allocare

il budget mostre di 6.241 milioni di euro, sono il frutto delle

tasse dei cittadini che si aspettano servizi che prendano in

carico e non semplici prestazioni. Il Consiglio ? il luogo dove

si dovrebbero produrre progetti politici, troppe volte invece si

dedicano ore per decidere verso chi staccare assegni per poste

puntuali camuffate con parole generiche”.

“Pensiamo che questo sia il modo migliore per allontanare

l’elettore dall’azione politica. ? un metodo – conclude

Pellegrino – che non funziona, che lascia tutti scontenti e

sconfitti e se questo modo di operare ? negativo avendo a

disposizione di questa amministrazione regionale, non osiamo

pensare cosa accadr? quando i tempi saranno magri e la sacca del

denaro vuota.”

