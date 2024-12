(ACON) BILANCIO. FASIOLO (PD): PER ANZIANI TELEMEDICINA E TRASPORTO FACILE

(AGENPARL) - Roma, 14 Dicembre 2024

che sta vivendo la sanit?, tra carenza di medici di base e liste

di attesa interminabili, la fascia di popolazione pi? debole,

come quella degli anziani, va tutelata con servizi appositi.

Chiediamo alla Giunta un’attenzione particolare a partire dalle

prossime manovre”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Laura Fasiolo

(Pd), a margine dell’approvazione della legge di Stabilit? 2025.

“La situazione di grave carenza dei medici di medicina generale

ha ormai assunto dimensioni emergenziali e la toppa temporanea

messa dalla Regione attraverso le Asap non ? pi? sostenibile”

sostiene Fasiolo che attraverso i suoi emendamenti ha chiesto

“maggiore attenzione per le fasce deboli e degli anziani,

dall’informazione sulle possibilit? date dall’intramoenia, alla

semplificazione introdotta con la digitalizzazione: serve

attenzione sugli anziani soli ed ? quindi necessario sostenere

con forza le azioni riguardanti la telemedicina”.

“In Fvg – evidenzia l’esponente dem – gli over 65 sono oltre

320mila, un dato che corrisponde al 26.85 per cento della

popolazione e gli over 75 173.690, ovvero il 14,5 per cento.

Considerato che l’attivazione di un progetto di trasporto

sanitario a favore di persone con una fragilit? socio

assistenziale rappresenta una risposta ai bisogni di salute della

popolazione, nell’Asugi, a partire al 2009, si era attuato un

progetto finalizzato a facilitare il trasporto sanitario rivolto

a chi, anche temporaneamente, presentava condizioni sanitarie e

socio sanitarie di fragilit? o disabilit?.Tali problemi si

sostanziano nella difficolt? a utilizzare autonomamente mezzi di

trasporto e a non poter fruire di una rete familiare di supporto

se vi ? la necessit? di effettuare prestazioni diagnostico

terapeutiche nelle strutture del servizio sanitario regionale,

perci? il servizio sarebbe pi? che mai una risposta necessaria al

territorio”.

“Il trasporto facile, unito alle possibilit? offerte dalla

telemedicina, con analisi, monitoraggio dello stato di salute,

teleconsulto a distanza – conclude Fasiolo – rappresentano una

reale svolta per il paziente che potr? trovare il luogo di cura

sempre di pi? nella propria casa e l’ospedale come il luogo

altamente specializzato per risolvere le acuzie”.

