(ACON) BILANCIO. CELOTTI (PD): PASSO AVANTI SU TUTELA MINORANZE IN RAI

(ACON) Trieste, 14 dic – "Il Consiglio fa un passo avanti

importante sul tema della tutela e della valorizzazione delle

minoranze linguistiche grazie alla convergenza trovata in Aula:

grazie a un ordine del giorno, che fa seguito all’emendamento Pd

relativo all’attivazione di un servizio di informazione

giornalistica radiotelevisiva in friulano, abbiamo impegnato la

Giunta e il Consiglio stesso a rinforzare l’interlocuzione con la

Rai per raggiungere un risultato di dignit? per i friulani e in

generale per le minoranze linguistiche”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd) a margine dell’approvazione della legge di Stabilit? 2025.

“L’ordine del giorno – spiega Celotti -, richiede l’istituzione

di una sottocommissione in seno alla quinta Commissione, dedicata

alla trattazione e all’analisi delle tematiche legate alla tutela

e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche e alla

definizione di un percorso finalizzato al potenziamento del

servizio pubblico garantito della Rai, dedicato alle comunit?

linguistiche storicamente presenti nella nostra regione, con

particolare riferimento alla necessit? di attivare un servizio di

informazione giornalistica radiotelevisiva in lingua friulana”.

Secondo la consigliera dem si tratta di “un’interlocuzione non

facile, ma che va percorsa, tenendo conto che il nuovo contratto

di servizio tra Rai e ministero delle Imprese e del made in Italy

(all’articolo 9 comma 4) prevede la possibilit? per le Regioni di

stipulare convenzioni specifiche a prestazioni corrispettive per

assicurare l’applicazione delle disposizioni finalizzate alla

tutela delle lingue previste dalla legge 482”.

“Con questo nuovo strumento – evidenzia l’esponente di

Opposizione -, e mettendoci delle risorse aggiuntive rispetto a

quelle garantite dallo Stato, la Regione pu? sedersi al tavolo

delle trattative e pu? richiedere la definizione di un programma

delle attivit?, che andr? verificato insieme alle spese

connesse”.

“Esattamente in questa direzione – conclude Celotti – andava la

proposta avanzata nella recente audizione in quinta commissione

da parte di sindacati, associazioni linguistiche, ordini

professionali e rappresentanti istituzionali”.

