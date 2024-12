(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 Sciopero, Mancini (FdI): diritto sacrosanto ma i cittadini non sono guanto da rivoltare

“Più che contro il Governo, come qualcuno sostiene, questo sciopero è contro i cittadini, a cui sta causando disagi su disagi. Il diritto di scioperare è sacrosanto, ma così si rischia di creare una negativa contrapposizione proprio tra i cittadini che hanno bisogno dei servizi pubblici ed i lavoratori in sciopero. Un approfondimento su questo aspetto andrebbe fatto, dal momento che anche le relazioni sindacali non possono rimanere ancorate a paradigmi vecchi e superati, ma debbono evolversi per adeguarsi ai tempi che mutano. Altrimenti c’è davvero il rischio della rivolta sociale, però quella dei cittadini contro Landini e i suoi colleghi, e non contro il governo come sperano di fare. Ai cittadini non fa piacere essere considerati alla stregua di un guanto da rivoltare, non amano la propaganda perché ora hanno bisogno di risposte ai problemi reali. La conferma di ciò viene anche dai risultati elettorali che finora premiano costantemente Giorgia Meloni, peraltro fresca di riconoscimento quale leader più autorevole in Europa per il 2024. Viviamo tempi difficili, la crisi economica tocca pesantemente moltissimi nuclei familiari ed affatica il mondo del lavoro e delle imprese. Ai problemi, reali e di tutti i giorni, si risponde con l’impegno quotidiano per portare soluzioni concrete, passo dopo passo, come stiamo facendo dalle elezioni del settembre 2022 ad oggi”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini.

