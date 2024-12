(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 REDDITO LIBERTÀ, D’ORSO (M5S): NON È BONUS BABBO NATALE, MA SOSTEGNO STRUTTURALE. ROCCELLA CHE ASPETTA?

Roma, 13 dic. – “I fondi per il reddito di libertà del 2024 sono bloccati da più di dieci mesi, una situazione di stallo inaccettabile, che imbriglia le donne vittime di violenza in un cortocircuito, privandole di una concreta possibilità di uscire dal tunnel della violenza e rifarsi una vita. Da quanto ci risulta, la ministra Roccella dovrebbe aver firmato il decreto di riparto dei fondi; pare che siano in corso procedure di formalizzazione e che nelle prossime settimane i fondi saranno presumibilmente trasferiti all’Inps, per procedere dunque con l’erogazione. Ma quanto ci vuole per terminare queste formalità? Stiamo parlando di sostegni strutturali che potrebbero cambiare la vita di queste donne, no di bonus Babbo Natale. Oltretutto, relativamente alla legge n. 53 del 2022, che prevede che gli istituti statistici realizzino indagini specifiche in modo da avere un’informazione statistica uniforme a disposizione, non sono stati emanati i decreti attuativi, così come non c’è stato nemmeno un prosieguo del monitoraggio sul «Codice Rosso». Ma cosa aspettano?”.

Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina D’Orso, prima firmataria di un’interrogazione sul tema alla Ministra Roccella.

