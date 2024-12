(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

Manovra: Benigni, sostiene redditi medio-bassi, puntiamo su lavoro e crescita. Strada è quella giusta

“Io porto dentro di me un modello, quello del presidente Berlusconi, che ci ha insegnato che si può essere ricchi anche senza ostentarlo. Era una persona ricca di animo che pensava a chi stava peggio di lui. E questo è il modello su cui noi basiamo la nostra azione di governo”. Lo ha detto Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a Dritto e Rovescio. “Nella legge di bilancio il governo ha stanziato 20 miliardi su 30 per sostenere i redditi medio-bassi, le famiglie e le imprese. Tagliamo 17 miliardi di euro di tasse grazie a due interventi, la riduzione delle aliquote IRPEF e il taglio del cuneo fiscale. Questo significa che quasi 13 milioni di lavoratori avranno mille euro in più all’anno in busta paga. Ci sono due culture contrapposte: quella del Movimento 5 Stelle e della sinistra, che hanno governato per anni sulla base di misure assistenzialiste, come il reddito di cittadinanza, e quella di Forza Italia e del centrodestra, che si basa sulla cultura del lavoro e della crescita. La povertà non si contrasta con il reddito di cittadinanza, ma con il lavoro. Questo governo è sulla strada giusta e sta ottenendo dei risultati che sono certificati anche dall’Istat: la disoccupazione cala, l’occupazione è ai massimi storici. Tutti i dati economici dicono che stiamo andando nella direzione giusta”, ha concluso.

