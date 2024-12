(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

Consiglio

Lavori Consiglio: Discussione sul bilancio, la replica di Kompatscher

**La replica del presidente della Provincia agli interventi sulla manovra di bilancio.**

In tarda mattinata, il presidente della Provincia Arno Kompatscher, ha replicato agli interventi in discussione generale sul bilancio 2025. Ha innanzitutto evidenziato che non ha la pretesa di essere perfetto e che nel dibattito è legittimo affrontare anche altre tematiche. Dalle critiche si possono trarre delle lezioni, se sono oggettive, ma si è parlato anche di decisioni comprate, abuso di potere e corruzione, con accuse indiscriminate. Le indagini in corso dipingono un quadro poco positivo, bisogna chiarire quali rappresentanze di interesse hanno comportato dei reati, ma fare insinuazioni su abusi di potere e parlare di leggi e decisioni ad hoc è inaccettabile. Va detto che le indagini non riguardano il Consiglio né componenti della Giunta, attuali o passati. Ha quindi ripercorso la storia del Walther Park con l’articolo 55quinquies, evidenziando che si era risposto a una richiesta del Comune di Bolzano che voleva uno strumento per riqualificare una parte di città, del progetto per la sede di Ötzi, per la quale molte persone erano state contattate; Hager non si era mai proposto in maniera aggressiva, e comunque era stata presa una decisione diversa perché il suo progetto non convinceva. La decisione era stata a favore del bene pubblico. Lo scandalo SEL era stato una bella matassa da sbrogliare, ma era stato risolto bene, evitando la perdita della delega, conquistando la competenza sulle grandi derivazioni ed evitando il pagamento di danni. Per quanto riguarda la SAD, era stato corretto rifare la gara perché c’erano stati tentativi di influenzare le decisioni. Alla fine, nelle varie occasioni quello che si era sempre tenuto presente era l’interesse pubblico, ha ribadito Kompatscher, invitando a smetterla con queste critiche indistinte: se c’è qualcuno da accusare si facciano i nomi, senza alimentare un clima di sospetti. Ci vuole anche fiducia nel sistema giudiziario: i tribunali accerteranno quanto avvenuto, ed è diritto del Consiglio provinciale istituire una commissione d’inchiesta – la maggioranza collaborerà in modo costruttivo perché non c’è niente da nascondere. Kompatscher ha quindi chiarito in merito all’aeroporto, sottolineando che la zona ha un vincolo di destinazione; ha quindi evidenziato l’ottima struttura di rete di alta tensione e banda larga e l’esperienza di successo del NOI Techpark, gli interventi sul patrimonio provinciale passando da tantissime locazioni a palazzi di proprietà. Sul Centro bibliotecario, ha chiarito che le biblioteche non sono solo un posto dove prendere i libri, ma luoghi d’incontro, e ora sono richieste più che mai. L’offensiva fotovoltaica prosegue, coinvolgendo Comuni e privati, si stanno pianificando risorse per gli incentivi. In quanto all’Autonomia, Zimmerhofer aveva detto che era peggiorata da quando c’era lui come presidente, ma va ricordato che da quando nel 2012 Monti aveva tolto mezzi, si era riusciti a tornare a una disciplina migliore, anche facendo riconoscere la funzione della tutela dell’Austria; con norme di attuazione si era intervenuto per nuove competenze, ottenendo certezza giuridica; ora si tratta anche sulle armi storiche. Parlare di “costo zero” per i giochi olimpici è stata, ha ammesso, una comunicazione infelice, ma va detto che i Giochi porteranno più di quanto si investe: permettono per esempio di anticipare strutture che dovevano essere realizzate. La Giunta si oppone all’utilizzo di un linguaggio bellico, a parlare di “luoghi che sono caduti”, perché non si fa del bene a questa terra. In merito alla decisione sulla coalizione, non è stata presa per non coinvolgere i Verdi o il Team K, ma sulla base di decisioni di partito: questo argomento prima o poi va abbandonato, né bisogna restare offesi. La citata citazione di Zeller era originariamente di Magnago, “se necessario per l’Autonomia facciamo anche un patto con il diavolo”, ma questo non vuol dire che un partner sia il diavolo. Foppa tende a dividere tra buoni e cattivi, come rilevano in molti, ed è vero che esiste un populismo di sinistra. Il presidente ha quindi invitato a non lamentarsi sempre, ma a ricordare anche le cose positive: pare che per i Verdi la sostenibilità sia vera solo se si soffre, ma sostenibilità e qualità di vita non devono contrapporsi. Il tema della povertà di chi lavora esiste, e ci sono misure per combatterla in bilancio: aumenti di stipendio, interventi sull’IRAP senza oneri burocratici. Il riconoscimento automatico del bilinguismo non era mai entrato nelle trattative sull’Autonomia. In merito alla centrale di pompaggio in Val d’Ultimo, che lui auspica venga realizzata, era stato deciso di non muoversi senza coinvolgere la popolazione, ed il Comune aveva scelto di fare un referendum: stupisce la posizione poco chiara degli ambientalisti, che forse hanno paura di perdere consensi. Rieder ha tenuto una conferenza stampa che pure potrebbe essere tacciata di populismo, poiché ha chiesto più risorse per tutti, ma l’opposizione può evidentemente fare richieste senza assumersi responsabilità. L’intercomparto vale anche per le professioni non mediche, per le quali ci sarà un miglioramento, e la richiesta delle 36 ore era partita da lavoratori e sindacati, tranne uno. Per il sostegno per le pensioni minime è stata creata una base giuridica. Oberkofler non dovrebbe estrapolare citazioni dal contesto. Il Piano clima è un documento politico cui ci si sente legati, e da cui nasceranno misure per il territorio. Vero è che i cittadini con background migratorio ottengono più sostegni all’affitto dei locali, i quali però ottengono la maggior parte dei contributi relativi alle proprietà e alle costruzioni. Colli è stato uno dei pochi che ha parlato del bilancio e ha esposto critiche in modo pacato, ma la sua richiesta di abolire l’IRAP non si può accettare, mancherebbero gli incentivi per migliori retribuzioni, e per l’IRPEF non ci sono aumenti. La politica per la mobilità elettrica è stata gestita in Europa in maniera non oculata, senza calcolare il ruolo della Cina, “abbiamo perso il treno”; bisogna recuperare il tempo perduto a livello europeo. La dichiarazione di appartenenza linguistica è anonima, e non si sa chi a quale gruppo linguistico si aderisce, ha detto Kompatscher a Leiter Reber, ma il sistema funziona, e negli ultimi anni c’è stata una maggiore integrazione anche nelle scuole di lingua tedesca. Egli ha poi difeso il Festival della sostenibilità, e imputato a Widmann, Kompatscher di voler fare dei conti personali; evidentemente non aveva ancora superato i risultati elettorali delle ultime elezioni, anche poteva ammettere in merito alla SMG che molto era stato fatto bene. La Convenzione sull’autonomia aveva l’obiettivo di chiarire qual è il desiderio per il futuro, e non è stata dimenticata; bisogna però capire cos’è possibile fare. Il documento della Convenzione è sulla sua scrivania, e le richieste sono state inserite negli obiettivi attuali, nell’ambito delle trattative con una premier che ha detto di voler ristabilire l’Autonomia. Tornando al bilancio, gli effetti dell’inflazione si riflettono in esso: ecco perché si è puntato su aumento degli stipendi, supporto alle famiglie, aiuto per le persone anziane. Si punta anche su investimenti per il futuro, per infrastrutture e servizi.

Kompatscher ha infine annunciato il ritiro dell’articolo 14 della collegata – dlp 33/24, Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”, non perché non si vuole perseguire l’obiettivo, ma perché si intende riorganizzare la Conferenza dei servizi: ha invitato quindi ad evitare accuse di voler danneggiare l’ambiente o portare avanti interventi fuori legge; a questo proposito, ha detto che le affermazioni sui giornali dell’ex consigliere Staffler sono populiste. Anche l’articolo 10 sarà sospeso perché sono necessari approfondimenti. Ha invitato infine a sostenere il bilancio che contiene misure e interventi importanti per lo sviluppo della Provincia.

Con questo intervento si è conclusa la discussione generale. La seduta è stata quindi interrotta, su richiesta di Harald Stauder (SVP), per una riunione della maggioranza.

I lavori dell’aula riprendono alle 14.30.

