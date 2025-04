(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 Faito, Nappi (Lega): chi guida Eav non provi a sottrarsi alle sue

responsabilità

“È intollerabile che un signore che percepisce, accanto a quello di

presidente, anche un secondo stipendio a 6 cifre come direttore generale –

e cioè il massimo dirigente operativo della società – provi penosamente a

sottrarsi alle proprie responsabilità, scaricandole sui suoi collaboratori

e subordinati, inventandosi un’inesistente funzione di ‘recuperatore di

risorse economiche’ che il Codice civile non conosce. Se agghiaccia il

cinismo di costui, non stupisce certo il silenzio di colui che lo ha

nominato e lo mantiene in quella posizione da 10 anni. Nè la connivenza del

Pd e delle sinistre che, in questi lunghi anni, si sono largamente

‘abbeverate’ alle fonti gestionali dell’Eav. Sappiamo però che chi sta

indagando conosce le regole del diritto e confidiamo che le applicherà

senza dar spazio a pelosi e inaccettabili distinguo, ma attribuendo a

ciascuno le responsabilità che la legge pone a suo carico, per grado e

funzioni. Perché una cosa è certa. Come ha detto la signora Elvira dal

pulpito dei funerali del marito Carmine: questa tragedia non è frutto della

fatalità. Noi vigileremo e non esiteremo a denunciare omissioni, falsità e

‘arrangiamenti’ di qualsiasi tipo”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo

della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in

Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Componente Consiglio Federale Lega

Vice Coordinatore Lega Campania

Ufficio Stampa