COMUNICATO STAMPA-GIUBILEO, AMA: PROSEGUE IMPEGNO PER DECORO A SAN PIETRO E SANTA MARIA MAGGIORE

Roma, 27 Aprile 2025

Sun 27 April 2025

GIUBILEO, AMA: PROSEGUE IMPEGNO PER DECORO A SAN PIETRO E SANTA MARIA MAGGIORE; ESEGUITI INTERVENTI STRAORDINARI PER GIUBILEO ADOLESCENTI

Manzi: “Grazie al nostro personale per dedizione e professionalità”

Anche nella giornata di oggi Ama sta garantendo il decoro della città mettendo in campo il medesimo piano operativo approntato, nei giorni scorsi, per la morte e per le esequie del Santo Padre. La task force composta da 400 operatori e 150 mezzi sta infatti assicurando pulizia e raccolta dei rifiuti sia nell’area della Basilica di Santa Maria Maggiore, aperta da oggi ai fedeli in visita alla tomba di Papa Francesco, che nel quadrante di Piazza San Pietro in cui si è celebrato il Giubileo degli adolescenti e la Messa in suffragio del Pontefice.

Il personale aziendale sta presidiando tutte le aree sensibili (Esquilino, Termini, Porta Pia, San Giovanni, via della Conciliazione, Prati) con operazioni a ciclo continuo di pulizia e raccolta dei rifiuti. È stata inoltre rafforzata la presenza di uomini e mezzi in prossimità di fermate bus e metro e stazioni ferroviarie visto il consistente afflusso di romani e pellegrini.

Squadre straordinarie con operatori e mezzi Ama, inoltre, hanno eseguito questa mattina degli interventi straordinari di pulizia e ripristino del decoro nelle aree di Centocelle e Cecchignola dove erano state allestite delle zone camping riservate ai partecipanti alla celebrazione odierna del Giubileo degli Adolescenti.

Come anche nei giorni scorsi tutte le attività si sono svolte in costante coordinamento con Roma Capitale e con le Autorità di Pubblica Sicurezza e sono state monitorate in tempo reale attraverso la “Control Room” U.c.r.o.n.i.a., la Centrale Operativa digitalizzata di Ama.

“Anche oggi il nostro personale sta assicurando, attraverso un piano operativo studiato nei dettagli, il decoro in tutte le aree della città interessate dall’afflusso di romani e fedeli – ha ricordato il Presidente di Ama Bruno Manzi – L’area attorno alla Basilica di Santa Maria Maggiore, che ha accolto le spoglie del Santo Padre, è stata e sarà particolarmente attenzionata anche nei prossimi mesi con un presidio fisso di pulizia. Voglio infine ringraziare le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori per aver svolto, ancora una volta e in un contesto così sensibile, il proprio compito con dedizione e professionalità al servizio della città”.

Roma, 27 aprile 2025

