(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 *Incendio Oasi Variconi, Costa (M5S) lancia interrogazione parlamentare *

Napoli, 27 aprile – Questa mattina ho visitato l’Oasi dei Variconi a

Castel Volturno(Ce), un luogo prezioso per la biodiversità, riconosciuto

come Zona Speciale di Conservazione e parte della rete Natura 2000, un’area

unica per bellezza e valore ambientale.

A distanza di venti giorni, uno il primo aprile e l’altro il 20 aprile, due

incendi dolosi hanno distrutto i capanni di osservazione, strumenti

fondamentali per il birdwatching, l’educazione ambientale e la ricerca

scientifica.

Non possiamo lasciare che atti criminali mettano in discussione il lavoro

di tanti volontari, cittadini e operatori che ogni giorno si prendono cura

di questo patrimonio naturale.

Insieme ai colleghi Alifano, Amato, Caramiello e Caso ho presentato

un’interrogazione parlamentare ai ministri competenti per chiedere il

ripristino dei capanni, il sostegno alle associazioni impegnate e il

rafforzamento della vigilanza nell’area.

Difendere la natura significa difendere il futuro di tutti.

Lo scrive in un post sui social il vicepresidente della Camera, Sergio

Costa.

*Roberto Malfatti*

*Comunicatore politico e sociale*