(ARC) Stabilit: Roberti, nel 2025 675 mln per Enti locali e sicurezza

ven 13 dicembre 2024 L'assessore: anticipiamo anche risorse per incrementi salariali

dipendenti della Regione in attesa di rinnovo contrattuale

Pordenone, 13 dic – “Ammonta a circa 675 milioni la somma

stanziata per il 2025 (nel triennio 2025-2027 la cifra

complessiva ? di oltre 2 miliardi) dalla legge di Stabilit? a

favore dei comparti delle Autonomie locali, funzione pubblica,

sicurezza e immigrazione. Si ? deciso di rinviare la partita

legata al Fondo per la concertazione dei Comuni al fine di

aggiungere tutte le risorse necessarie a dare risposta alla

grande mole di richieste che ? giunta dagli enti locali.

Particolare attenzione ? stata posta sulla sicurezza nei centri

urbani stanziando nuove risorse. Inoltre, si anticipano le

risorse economiche per coprire la vacanza contrattuale dei

dipendenti della Regione in attesa del rinnovo contrattuale del

comparto unico”.

Lo ha detto l’assessore regionale Pierpaolo Roberti a margine

dell’approvazione, da parte del Consiglio regionale,

dell’articolo e dei provvedimenti in capo alla sua Direzione

contenuti nella manovra regionale di Stabilit? 2025.

“La somma di circa 95 milioni stabilita per la concertazione – ha

spiegato Roberti – viene rinviata al fine di poter aggiungere le

ulteriori risorse e proseguire poi, presumibilmente con la

manovra di assestamento di bilancio, con il definitivo riparto

per poter rispondere alle molte richieste avanzata dalle

amministrazioni comunali”.

“Continuiamo a finanziare – ha assicurato l’assessore – con 642

mila euro nel biennio 2025-2026 i progetti sulla sicurezza

stradale alle Aci (Automobile club d’Italia) dei quattro

territori provinciale della regione al fine di proseguire nelle

azioni di prevenzione degli incidenti stradali, in particolare

con progetti rivolti alle giovani generazioni che sono

maggiormente esposti al rischio”.

Un’altra posta importante, che riguarda il biennio 2026-2027, ?

legata alla sicurezza nei centri urbani. “Su questo fronte – ha

annunciato il titolare della delega alla sicurezza – si

aggiungono ulteriori risorse, per oltre 7 milioni complessivi,

destinate alle Prefetture, alle Forze dell’ordine e agli Enti

locali in particolare per il potenziamento dei sistemi di

videosorveglianza e per il completamento delle interconnessioni

delle sale operative. Queste risorse economiche – ha ribadito

Roberti – completano il pacchetto di investimenti, di oltre 10

milioni di euro, avviato nel corso della scorsa estate al fine di

aumentare la sicurezza nei centri urbani dei capoluoghi”.

“Un importante provvedimento – ha aggiunto l’assessore – che

destina risorse per 910 mila euro nel 2025 e 1,4 milioni per

ciascuno degli anni nel 2026 e nel 2027, per consentire

un’anticipazione dell’indennit? di vacanza contrattuale che si

vuole corrispondere con gli incrementi salariali ai dipendenti

regionali in attesa della definizione del nuovo contratto del

comparto unico per dare una risposta rispetto al calo del poter

d’acquisto e all’aumento del costo della vita, permettendo anche

ai Comuni di erogare l’anticipazione nella stessa misura ai

propri dipendenti”.

Rispetto alle maggiori voci del bilancio, la norma destina, nel

per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei

servizi. Al Fondo per la valorizzazione di buone pratiche e

euro. Mentre al Fondo accadimenti di natura straordinaria o

imprevedibile, sempre a favore dei Comuni, ? destinata la cifra

milioni), per l’aumento delle indennit? degli amministratori (3

milioni) e per progetti legati alla Legge regionale 5/2021 sulle

politiche integrate di sicurezza e Polizia locale (pari a 33

milioni). Uno stanziamento di oltre 126 milioni ? stato previsto

a favore degli Enti di decentramento regionale (Edr) per

assicurarne il funzionamento e l’attivit? istituzionale.

