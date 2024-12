(ACON) BILANCIO. DI BERT (FP): DISTURBI ALIMENTARI, SERVIZI DEDICATI IN FVG

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(ACON) Trieste, 13 dic – "Un emendamento per integrare il fondo

sanitario regionale e garantire maggior supporto

all’implementazione dei servizi dedicati ai disturbi alimentari,

con particolare riferimento a quelli effettuati dall’Azienda

sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc), in ragione del

bacino di utenza gravitante sullo stesso e della crescente

domanda di assistenza relativa a un fenomeno di forte impatto

sociale. Ma senza perdere di vista e auspicando l’attivazione nel

resto del territorio regionale, dove le Aziende sanitarie di

riferimento sono pronte ad attivare il servizio dedicato”. Il

consigliere regionale Mauro di Bert, capogruppo di Fedriga

presidente, illustra cos? in una nota i contenuti di un

emendamento del suo Gruppo, approvato dall’Aula in occasione del

disogno di legge Stabilit? 2025.

“Abbiamo ascoltato e diamo risposte al mondo delle patologie

legate ai disturbi del comportamento alimentare, non solo

l’anoressia, ma una vastit? di patologie – evidenzia Di Bert –

che portano con s? sofferenza, emarginazione, vergogna,

solitudine, inadeguatezza. Sono disturbi che colpiscono

indistintamente persone di tutte le et? e condizioni sociali, e

anche nella nostra regione il fenomeno ? presente e i casi noti

sono oggetto di continuo monitoraggio”.

“Fortunatamente dai disturbi alimentari si pu? uscire, con una

remissione completa dei sintomi, anche con una migliore

conoscenza di s? stessi, se le cure sono state improntate a

un’ottica multidisciplinare, combinando sorveglianza medica,

riabilitazione alimentare e psicoterapia. Consapevoli che nella

risoluzione di queste patologie il tempo gioca un ruolo cruciale

– conclude il consigliere – come Gruppo abbiamo voluto destinare

90mila euro alla posta di bilancio dedicata, con l’obiettivo di

potenziare il servizio a favore di una migliore assistenza a

tutte quelle persone che si trovano ad affrontare un percorso non

facile, per ristabilire un rapporto sano tra corpo e cibo”.

