(ACON) BILANCIO. CALLIGARIS (LEGA): SX VUOLE DONARE LAVATRICI AI MIGRANTI

(ACON) Trieste, 13 dic – "Come se non fosse abbastanza

allettante venire in Italia per i clandestini, la Sinistra vuole

regalare loro anche le lavatrici. Evidentemente i cittadini

italiani non rientrano nei pensieri della consigliera Massolino”.

Antonio Calligaris, capogruppo della Lega Fvg, interviene in una

nota in seguito alla presentazione dell’emendamento della

consigliera Massolino all’articolo 9 della legge di Stabilitt?

“con cui vuole finanziare con 100 mila euro lavatrici a ozono per

i clandestini”.

“I clandestini vengono sempre prima per questa sinistra” –

conclude Calligaris

