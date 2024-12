(ACON) BILANCIO. BOLZONELLO (FP): SANIT ORMAI PALUDE DI CRITICHE A PRIORI

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 13 dic – “Gli interventi a questo articolo mi

forniscono un’ulteriore conferma, ovvero constatare, con

amarezza, che ormai la sanit? non ? pi? un luogo di confronto

costruttivo nel legittimo rispetto di ogni posizione politica, ma

una palude di mere speculazioni costruite solo su letture

parziali nei migliori casi, o come ormai spesso avviene basate

solo su logiche di posizione. Si critica sempre a priori, a tal

punto che oggi la consuetudine alla critica non lascia pi? spazio

all’oggettivit? e alla necessaria progettualit? che noi, in

quanto politici, dobbiamo dare alla nostra sanit?”.

Cos? in una nota Carlo Bolzonello, consigliere regionale di

Fedriga presidente in occasione dell’esame dell’articolo 8 del

disegno di legge Stabilit? 2025, in materia di salute, da parte

dell’Aula.

“Prendiamo due aspetti emblematici: il primo – dettaglia

Bolzonello – ? che l’inaugurazione dell’ospedale di Pordenone ?

un passaggio storico per la citt? del Noncello; rappresenta il

pi? grande cantiere del secondo dopoguerra dopo gli stabilimenti

industriali Zanussi. Si poteva fare in questo sito o altrove, ma

lo abbiamo realizzato. A breve i cittadini di Pordenone, e di

tutta la Regione, avranno a disposizione una struttura

ospedaliera di prim’ordine in grado di dare risposte con i

migliori standard possibili non solo tecnolgici, ma anche

qualitativi rispetto ai suoi fruitori. Dovrebbe, a mio parere,

rappresentare un motivo d’orgoglio per tutta la comunit?. Ma

questo traguardo ? una mera cornice, perch? tutto questo ? reso

possibile grazie a tutte le progessionalit? che operano nella

struttura ospedaliera e e che permetteranno, grazie alla loro

professionalit?, il trasferimento nella nuova struttura senza

interruzioni di continuit?”.

“Il secondo aspetto – prosegue il consigliere di Centrodestra – ?

la crescente frequenza delle aggressioni contro i professionisti

sanitari in Italia; esse sono aumentate del 38% negli ultimi 5

anni. Purtroppo cresce un errata convinzione che i professionisti

sanitari sono sempre e comunque i responsabili dei disagi degli

ospedali. Consapevolezza di un traguardo storico e presa atto

della situazione critica che interessa il mondo delle

professionalit? sanitarie sono due delle fondamenta di un

progetto pilota, a livello nazionale, che vuole iniziare ad

operare un nuovo rapporto con la cittadinanza; un rapporto che

non vuole eliminare le criticit? esistenti, ma riportare il

rapporto sanit? cittadino su un piano di obiettivit?”.

“Pur nel rispetto di tutte le professonalit? che operano nel

settore della comunicazione sanitaria, c’? bisogno di costruire

nuovi progetti che mettano al centro l’operatore sanitaria e lo

riportano in quella centralit? che le ? dovuta, ricostruendo un

rapporto di fiducia con il cittadino. Per fare questo servono

progetti nuovi che individuino nuove soluzioni, nuove modalit? di

comunicazione. Serve un progetto che sappia rompere paradgmi oggi

poco funzionali ed affrontare i nuovi scenari, sfruttando le

opportunit? che ci vengono offerte. Per questo crediamo sia

arrivato il momento di costruire un progetto pilota nazionale –

commenta ancora Bolzonello – che parta dalla valorizzazione delle

professionalit? sanitarie e che sviluppi in un dialogo con la

comunit? che deve uscire dal contesto meramente sanitario”.

“L’occasione ? rappresentata dal nuovo ospedale che pu? diventare

un test per svilupparlo nell’intero sistema regionale Fvg. Oggi

comunicare necessit? di nuove esperienze, di nuovi

professionalit?, di nuovi contesti. Per fare un esempio, nessuno

trent’anni fa avrebbe immmaginato che una fabbrica di copertoni

per auto, la Pirelli, sarebbe riuscita a sviluppare un’enorme