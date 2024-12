(ACON) BILANCIO. ART 8, OK DA AULA/1. VIA LIBERA AUMENTO RETRIBUZIONI SANIT

(AGENPARL) - Roma, 13 Dicembre 2024

ven 13 dicembre 2024

da parte dello Stato” – parole dell’assessore alla Salute,

Riccardo Riccardi – vanno a integrare la manovra finanziaria con

l’obiettivo di “migliorare le posizioni retributive” di chi

lavora nel settore sanitario e sociosanitario, e di acquistare

prestazioni aggiuntive da parte del personale anche in deroga ai

limiti di spesa.

Sono le principali novit? relative agli articoli sui temi

sanitari, il 7 del ddl Collegata e l’8 del ddl Stabilit?,

approvati a maggioranza con il compatto voto favorevole del

Centrodestra (27 s?) e l’altrettanto uniforme contrariet? delle

Opposizioni (19 no).

Un esito da muro contro muro che ? maturato al termine di un

dibattito in cui pure non erano mancati segnali distensivi

dall’una e dall’altra parte, con il capogruppo dem Diego Moretti

che aveva apprezzato “il recepimento di alcune nostre proposte

del passato a proposito di incentivazione del personale”, il

collega Roberto Cosolini che “dava atto delle risorse stanziate

in modo adeguato quest’anno nei vari capitoli”, il dem

Massimiliano Pozzo che invitava a “non fare campanilismo sugli

ospedali” e lo stesso Riccardi che nel corso della replica

riconosceva “alcuni toni concilianti e molto responsabili”, dando

il via libera a un emendamento a firma di Rosaria Capozzi (M5S) e

chiedendo la trasformazione in ordini del giorno di altre

proposte giunte dai gi? citati Moretti e Cosolini come pure da

Francesco Martines, Laura Fasiolo, Manuela Celotti (Pd) e Serena

Pellegrino (Avs).

I toni del confronto politico si sono per? accesi dopo che

Riccardi ha letto in aula alcune affermazioni di un volantino

diffuso da un circolo territoriale del Pd in cui, ha detto

l’assessore, “ci sono affermazioni false su numerose strutture

sanitarie friulane”. Un testo da cui si ? dissociato,

intervenendo in aula, anche il governatore Massimiliano Fedriga,

che ha parlato di “grave responsabilit? politica nel far girare

volantini che raccontano falsit?”. Affermazioni alle quali hanno

replicato Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per

l’autonomia-Civica Fvg, e i dem Cosolini, Moretti e Celotti, in

un clima d’aula sempre pi? surriscaldato, al punto che il

presidente Mauro Bordin ha esercitato la sua autorit? spegnendo

il microfono di alcuni consiglieri durante i loro interventi.

Tornando ai contenuti delle misure introdotte dalla Giunta, il

primo emendamento consente di utilizzare una quota – che Riccardi

in aula ha definito “significativa” – delle risorse finanziarie

regionali stanziate per l’esercizio 2025 per la valorizzazione

delle professionalit? dei profili del ruolo sanitario e

sociosanitario, ivi compreso il personale dirigenziale. In

sostanza si tratta di retribuire meglio il personale, e sar? una

delibera di Giunta a definire gli importi utilizzabili a tal fine

da ciascun ente del Ssr. “Penso che si tratti di una misura

importante – ha commentato ancora l’assessore – per quanto siamo

consapevoli che potrebbe essere impugnata, ricordando quel che

avvenne con le variazioni della retribuzione oraria”.

Di carattere normativo ? anche l’emendamento di Giunta che

permette agli enti del servizio sanitario regionale l’acquisto di

prestazioni aggiuntive, in virt? della contingente carenza di

personale sanitario. “Stiamo parlando di sanit? pubblica: non

possiamo espandere personale ma pagare il personale disponibile

per fare prestazioni aggiuntive”, ha spiegato ancora Riccardi.

Sempre sul piano normativo, con un emendamento alla Collegata la

Regione punta su “modelli di gestione pubblica associata e il

ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, sostenute da

co-finanziamento, per gli interventi edilizi di riqualificazione

o sostituzione degli immobili esistenti” nel campo dei servizi

residenziali per anziani non autosufficienti. Comuni e aziende

pubbliche di servizi alla persona potranno dunque inviare

manifestazioni di interesse. L’assessore ha ricordato che con

questa norma si vuole attuare “una ricognizione complessiva del

sistema: sappiamo che c’? bisogno di molti interventi per

superare una situazione di fragilit? evidente. Con l’aumento

dell’et? media e la conseguente crescita del bisogno, questo ? a

mio avviso il settore pi? critico, che conta su 11mila posti

letto, ottomila dei quali godono dell’abbattimento dei costi.

All’interno di quelle strutture andrebbero introdotte alcune cure

primarie”.

Ancora su iniziativa della Giunta, vengono assegnati 60mila euro

alla Croce Rossa di Pordenone per i lavori di manutenzione

straordinaria edile e impiantistica dell’immobile utilizzato a

Brugnera. Ancor pi? rilevante lo stanziamento di 890mila euro

destinato all’Asp cordenonese Virginia Fabbri Taliento per

interventi urgenti di manutenzione straordinaria della struttura

residenziale per anziani. Altri 10mila euro saranno assegnati

all’Ente nazionale sordi di Udine per l’attivit? istituzionale,

mentre 30mila vengono affidati alla cooperativa sociale San Mauro

di Maniago per l’inserimento lavorativo di persone disabili.

Altri interventi specifici, sempre dettati dall’Esecutivo: 1

milione e 600mila euro all’aps Istituto Rittmeyer per i ciechi di

Trieste in modo da assicurare la liquidit? per le azioni di

riorganizzazione e risanamento. E un milione a testa alle

strutture che si occupano di riabilitazione funzionale: il centro

medico pedagogico Santa Maria dei Colli di Fraelacco di Tricesimo

(misura particolarmente apprezzata dal consigliere di Fp Edy

Morandini), l’associazione La Nostra Famiglia per le sedi di San

Vito al Tagliamento e Pasian di Prato, l’istituto elioterapico

Giuseppe Barellai-ospizio marino di Grado.

