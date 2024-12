URBANISTICA, SANTORI (LEGA): “GUERRA ALL’ EXTRALBERGHIERO REGOLARE INSULTO AI ROMANI. INTANTO GLI ABUSIVI PROLIFICANO”

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 “Le norme tecniche di attuazione del piano regolatore della città approvate

ieri in Assemblea Capitolina su affitti brevi, b&b e case vacanze sono un

insulto a quei romani laboriosi, e porteranno danni gravissimi alla classe

media e a tutta la città. Regole sbagliate che tentano di limitare e

cancellare via il settore extralberghiero regolare e tutto il suo indotto,

mentre nulla fa il Campidoglio per combattere gli abusivi: il 45% delle

strutture di questo tipo sono infatti senza regole e senza controllo, e

evadono la tassa di soggiorno, ma a Roma la guerra della sinistra è sempre

la stessa, e in tutti i settori di intervento: occhi chiusi e premi a

delinquenti e abusivi, mannaia sui cittadini onesti”. Lo dichiara in una

nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, commentando le

norme tecniche attuative del piano regolatore della Capitale. “Dove sono i

controlli sulle attività ricettive abusive, anche possibili covi per

terroristi? A Roma l’ iperturismo non esiste, gli arrivi sono 35 milioni di

meno che in Spagna o in Francia. È l’incapacità marchiata Pd a creare

sacche di caos, affollamento e la fuga dei residenti. Tutto a causa della

mancanza di servizi, dai trasporti alla pulizia, mentre non sono

sistematiche le verifiche e la lotta all’ illegalità diffusa, alla

malamovida, agli accampamenti sparsi ovunque”, insiste Santori. “Famiglie e

pensionati che hanno perso potere di acquisto per l’aumento delle tasse

sulla casa e del costo dei servizi, come nel caso della Tari”, conclude il