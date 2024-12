(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 Nucleare. Conte-Bonelli: aderiamo a progetto per revisione normativa

Pichetto Fratin

“Aderiamo con convinzione all’appello lanciato dal Direttore di Greenpeace

Pippo Onufrio per un impegno da parte delle forze progressiste a mettere al

centro del progetto politico alternativo alle destre ora al governo la

completa revisione della normativa in materia nucleare annunciata dal

Ministro Pichetto Fratin” così Giuseppe Conte (M5S) e Angelo Bonelli (Avs)

a margine dell’iniziativa in ricordo di Massimo Scalia, alla presenza del

premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi.

