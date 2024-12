(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

ISTAT, VIETRI (FDI): "DATI POSITIVI MIGLIORE RISPOSTA A CRITICHE SCHLEIN"

“Crescono gli occupati in Italia nel terzo trimestre 2024, con un aumento di 117mila unità rispetto ai tre mesi precedenti e di 517mila dallo stesso periodo del 2023”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando gli ultimi dati dell’Istat. “Il nuovo report fotografa la crescita del tasso di occupazione in Italia, che nel terzo trimestre del 2024 ha raggiunto la percentuale record del 62.4%. Contemporaneamente, è sceso il tasso di disoccupazione al 6%. Questi dati – sottolinea Vietri – sono la migliore risposta alle critiche strumentali e infondate che, anche oggi, vengono mosse dalla segretaria del Pd Schelin e dalle opposizioni. Grazie alle politiche del Governo Meloni, si è intrapresa finalmente la strada giusta per rilanciare concretamente la crescita economica ed occupazionale della nostra Nazione. E gli italiani, al contrario di quanto sostiene Schlein, ne sono pienamente consapevoli . E per questo continuano a sostenere il Presidente Meloni e la sua maggioranza. Chi dovrebbe rappresentare l’alternativa a questo governo, invece, continua a non essere credibile” conclude Vietri.

