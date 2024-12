COMUNICATO STAMPA – PROGETTO CEFALEE: Tecnologia, creatività e innovazione didattica – Pazienti-attori e utilizzo della Camera Immersiva del Centro di simulazione per migliorare le cure ai pazienti

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

*PROGETTO CEFALEE: Tecnologia, creatività e innovazione didattica*

*Pazienti-attori e utilizzo della Camera Immersiva del Centro di

simulazione per migliorare le cure ai pazienti*

– Come rendere più efficienti le cure per il paziente affetto da cefalea?

– Come abbattere i tempi di attesa e i costi della sanità pubblica

generati da percorsi non appropriati?

Giovedì 12 Dicembre 2024 – Un progetto di avanguardia di *simulazione

medica avanzata*, nato dalla sinergia tra Corso di Laurea in Medicine and

Surgery e l’AOU San Luigi Gonzaga, fornirà risposte innovative a queste

domande, avvalendosi di *“pazienti simulati”*, attori appositamente formati

a simulare gli aspetti clinici, comunicativi e psicologici di una malattia

in modo realistico e e la *tecnologia sofisticata* della *Camera Immersiva

del Centro di Simulazione *del Polo Didattico Universitario dell’Ospedale

San Luigi Gonzaga.

*I dati *

La cefalea è un fenomeno che riguarda circa *il 50% della popolazione

mondiale,* ne soffre *il 25% degli italiani*, *in particolare la

popolazione femminile* e il 70% delle persone la sperimenta almeno una

volta nella vita, mentre circa il 5% soffre di una forma cronica. Terza

causa di disabilità a livello mondiale, la cefalea è stata riconosciuta in

Italia nel 2020 una “malattia sociale”.

Per quanto riguarda *l’aspetto economico*, *uno studio italiano *

ha

calcolato *costi diretti annuali pro capite di 1482 euro, cinque volte

maggiori nella forma cronica rispetto a quella episodica*.

Da una analisi condotta in collaborazione con il centro di Epidemiologia

dell’ASL TO3 si è visto come *in Piemonte la cefalea è uno dei primi motivi

di accesso in pronto soccorso*: il numero di richieste in emergenza per

cefalea è di circa *5000 casi all’anno* su tutto il territorio piemontese, *ma

solo per il 6% di questi risulta necessario un ricovero ospedaliero*. Il

restante 94% è costituito da casi che potrebbero evitare l’accesso in

pronto soccorso, alleggerendo gli ospedali e trovando una risposta più

efficace e opportuna in altre sedi del Ssn.

*Il Progetto Cefalee, il “paziente simulato” e il game nella Camera

immersiva*

Per* ridurre l’accesso in pronto soccorso dei pazienti con cefalea *e

gestire sul territorio la maggior parte dei casi*, diminuendo i tempi di

attesa per i pazienti e i costi per la sanità pubblica,* è importante che

medici e studenti in medicina e infermieristica imparino a *conoscere

meglio un sintomo che risulta essere il più diffuso in ambito medico*.

Il *Progetto Cefalee*, frutto della collaborazione tra il *Corso di Laurea

MedInTo* *dell’Università di Torino*, il centro di simulazione *MedSim San

Luigi Center* e *l’AOU San Luigi Gonzaga*, ha come obiettivo principale la

formazione del personale sanitario, e degli studenti, sulle cefalee.

“*Attraverso la simulazione* – spiega *Marinella Clerico*, *Responsabile

Patologie Neurologiche Specialistiche AOU San Luigi e professore associato

dell’Università degli Studi di Torino* – *si potranno affrontare casi

semplici e complessi, utilizzando differenti strategie, fra cui il

‘paziente simulato’ e la Camera Immersiva del Centro di Simulazione del

Polo Didattico Universitario, per imparare a gestire meglio un sintomo, la

cefalea, comune a numerosi contesti patologici: il mal di testa può essere

infatti una manifestazione clinica banale, che passa spontaneamente, ma può

essere anche spia di una malattia infettiva o di una patologia oncologica*”.

Il corso insegna come trattare il sintomo cefalea in tutti i servizi a cui

il paziente si può rivolgere e di cui può aver bisogno: il *pronto soccorso*,

l’*ambulatorio del medico di medicina generale*, l’*ambulatorio

specialistico*, la *sala operatoria*.

In ciascuno di questi ambienti, i partecipanti dovranno valutare la gravità

del sintomo presentato da un *paziente simulato, *un attore, appositamente

formato, che simula gli aspetti clinici, comunicativi e psicologici della

malattia in modo realistico per facilitare l’apprendimento delle corrette

strategie di intervento, migliorando l’interazione dei partecipanti con l’

*ambiente* scenario rappresentato in ogni situazione.

“*Si tratta di un ulteriore passo avanti nello sviluppo di percorsi di

avanguardia* – commenta *David Lembo, Presidente del Corso di Laurea in

Medicine and Surgery dell’Università degli Studi di Torino*- *dove

tecnologia, innovazione didattica e ricerca scientifica si incontrano per

migliorare ulteriormente la formazione di chi opera ogni giorno nei reparti

del nostro ospedale e degli studenti dei nostri corsi di laurea,

concorrendo a migliorare l’esito delle cure al paziente. Questo è lo

spirito di un moderno Ospedale d’insegnamento, quale è il San Luigi*”.”

Nella *Camera immersiva*, ultima tappa del percorso formativo, il corso

diventa un *game*: sulle pareti vengono proiettate tre *caselle interattive*.

A seconda di quella scelta, il corsista inizia a trattare un paziente più o

meno grave, stimolato dalle opzioni possibili che compaiono sulle pareti

della stanza. Fra queste, *video o audio interviste ai “pazienti

simulati” *aiutano

nell’anamnesi e *immagini diagnostiche* (tac, encefalogramma e liquor),

anche queste proiettate, conducono i corsisti a prendere decisioni e

arrivare a una diagnosi. Al termine del percorso si ottiene un *punteggio*.

Se questo non è sufficiente si ripete il percorso, con l’ovvio vantaggio di

poter tentare soluzioni senza mettere a rischio l’esito delle cure su un

paziente vero.

“*Con questo progetto* – sottolinea *Davide Minniti, Direttore Generale AOU

San Luigi Gonzaga* – *si consolida ulteriormente la collaborazione fra