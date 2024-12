Comunicato stampa: AVS “Difendiamo i Diritti e il Diritto – Giornata Internazionale dei Diritti Umani (10 dicembre 2024)” approvata ad unanimità oggi dall’assemblea la mozione

(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 AVS “Difendiamo i Diritti e il Diritto – Giornata Internazionale dei Diritti Umani (10 dicembre 2024)” approvata ad unanimità oggi dall’assemblea la mozione

I Consiglieri Nando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli di Alleanza verdi Sinistra oggi, in Assemblea capitolina, hanno proposto la mozione sulla Giornata Internazionale dei Diritti Umani, approvata ad unanimità. “Ci troviamo in un periodo particolarmente pericoloso, con un crescente disprezzo per il diritto internazionale umanitario e per i diritti umani…il diritto internazionale è fondamentale per proteggere l’umanità dalla violenza e dallo sfruttamento, e che investire nei diritti umani è un investimento per la pace” così recita la mozione riprendendo l’appello dell’Alto Commissario per i diritti Umani, durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L’ Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), creata nel 1945 per difendere la sovranità del diritto alla libertà, alla giustizia, alla pace e l’autodeterminazione dei popoli, oggi è in serio pericolo di delegittimazione.

L’ONU accusata di essere fiancheggiatrice di Hammas dal governo israeliano nel conflitto israelo-palestinese viene attaccata militarmente. “Difendere l’ONU, la Carta delle Nazioni Unite e le norme internazionali dei diritti umani è un nostro dovere per contrastare gli atroci crimini di guerra operati sull’umanità e per avviare azioni complessive ed immediate verso la pace”, così dichiarano i tre Consiglieri capitolini

Siamo di fronte ad un preoccupante scenario a causa delle continue violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale e il “Patto per il futuro”, adottato dai leader mondiali nel settembre 2024, durante il Summit del Futuro a New York, ribadisce l’importanza di promuovere la cooperazione internazionale basata sul rispetto del diritto internazionale e sottolinea che il sistema multilaterale, con le Nazioni Unite al centro, deve essere rafforzato per affrontare le sfide globali.

“La nostra città ha aderito per il periodo 2024-2026 al programma del Coordinamento Nazionale degli enti locali per la pace, che mira a trasformare le città in “Cantieri di pace e di futuro” allo scopo di promuovere una diffusa cultura di pace; ha partecipato alla marcia della pace di Assisi e quella Perugia-Assisi; ha sottoscritto insieme a cento scuole, università, Enti Locali, istituzioni e organizzazioni il patto educativo del 2023 per rispondere al bisogno urgente di formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace”, così il Consigliere Bonessio, già delegato del Sindaco in tutte le manifestazioni del Coordinamento.

“Nella mozione, concludono i consiglieri Bonessio, Cicculli e Luparelli, nella giornata internazionale del 10 dicembre sui diritti umani, si dichiara quindi l’impegno di Roma Capitale a riaffermare il proprio sostegno ai valori e ai principi della Costituzione Italiana, della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, confermando l’importanza dell’ONU per costruire un ordine mondiale di pace e giustizia sociale ed economica; di promuovere presso tutte le istituzioni, a partire dal Governo Italiano, il ruolo indispensabile dell’ONU nei negoziati di pace presso le popolazioni colpite dalla guerra; di aderire alla campagna “ per il rafforzamento e la democratizzazione dell’ONU, in occasione dell’80° anniversario della sua nascita, culminando con l’Assemblea dell’ONU dei Popoli (6-12 ottobre 2025) e la Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità “Imagine All The People” (12 ottobre 2025) e di accogliere l’invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, ad ospitare nella nostra città uno dei rappresentanti dei popoli che parteciperanno all’Assemblea dell’Onu dei Popoli”.

